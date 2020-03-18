Анна Матвиенко: Представляла, как буду сидеть на стадионе Арсенала и видеть игру своего мужчины

Анна Матвиенко – жена защитника "Шахтера" Николая Матвиенко – рассказала о несостоявшемся трансфере своего мужа в лондонский "Арсенал".

"Представляла, как буду сидеть на стадионе и видеть игру своего мужчины. Для меня очень важно, в каком состоянии эмоциональном находится Коля. И я понимала, что такой шанс может быть раз в жизни. Да, потом, возможно, будет другой, но этот был для нас максимально позитивным. И как любой адекватный человек, я что-то прокручивала, какие-то моменты. Как переезжать, как все это возможно.

Об интересе "Арсенала" узнала непосредственно от своего мужа. Когда уже был определенный запрос, он мне сказал об этом. Понимала, что он сейчас загружен – сборы, подготовка, эмоциональное состояние, потому с расспросами не лезла. Потом – читала СМИ, и только спрашивала: "Да или нет? Правда, или вымысел?".

Мы общались с Колей по видеосвязи – он был на сборах. Не могу сказать, что у него был прям огонь, но была максимальная на тот момент удовлетворенность, что поступило такое предложение. Мне кажется, что любой играющий парень мечтает получить запрос от такого клуба. Может из-за того, что он настолько сдержан и не показывает своих эмоций, но мне казалось, что у него внутри был огонь и хотелось продолжения всей этой истории.

Не могу сказать, что потом пошло не так, поскольку у меня минимальная информация по этой теме. Дома мы не разговариваем на эту тему, все понимают, что такое, когда у тебя остается один шаг, и ты не переступаешь эту черту. Я не задаю лишних вопросов. Только основное: "Было? Насколько серьезно?" И насколько эта возможность была реальной.

Он мне до сих пор не говорит об условиях, которые были предложены "Арсеналом". Может, не хотел меня расстраивать, может не хотел называть суммы. Я уверена, что это было больше, чем в "Шахтере". Мы ведь сравниваем два разных клуба в плане даже игрового потенциала. АПЛ – выше. "Шахтер" – очень сильный клуб, но тут ему не с кем конкурировать. Уровень чемпионата снизился, и думаю, тут уже другие условия", - сказала Анна.