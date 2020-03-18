Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Русин чаще всех в УПЛ попадает в офсайд, Заря и Колос лидируют среди клубов
Краткие статистические итоги по офсайдам
Пока УПЛ взяла вынужденную паузу, можно подбивать промежуточные статистические итоги. Сегодня речь пойдет об офсайдах.
Чаще всех в нынешнем розыгрыше попадал в офсайд форвард "Динамо" (до зимней паузы играл в аренде в "Заре") Назарий Русин. Нападающий попадал в положение вне игры 17 раз. На втором месте — Александр Филиппов из "Десны".
А вот в командном зачете лидируют по данному показателю "Заря" и "Колос" – а вот меньше всего попадали в офсайд ребята Дмитрия Михайленко.
В среднем же, в текущем чемпионате Украины в среднем за игру фиксируется по 3,3 офсайда.