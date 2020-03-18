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Русин чаще всех в УПЛ попадает в офсайд, Заря и Колос лидируют среди клубов

Премьер-лига
(1 голосов)

Краткие статистические итоги по офсайдам

Русин чаще всех в УПЛ попадает в офсайд, Заря и Колос лидируют среди клубов
Новина українською

Пока УПЛ взяла вынужденную паузу, можно подбивать промежуточные статистические итоги. Сегодня речь пойдет об офсайдах.

Чаще всех в нынешнем розыгрыше попадал в офсайд форвард "Динамо" (до зимней паузы играл в аренде в "Заре") Назарий Русин. Нападающий попадал в положение вне игры 17 раз. На втором месте — Александр Филиппов из "Десны".

А вот в командном зачете лидируют по данному показателю "Заря" и "Колос" – а вот меньше всего попадали в офсайд ребята Дмитрия Михайленко.

В среднем же, в текущем чемпионате Украины в среднем за игру фиксируется по 3,3 офсайда.

Русин чаще всех в УПЛ попадает в офсайд, Заря и Колос лидируют среди клубов - изображение 1
Русин чаще всех в УПЛ попадает в офсайд, Заря и Колос лидируют среди клубов - изображение 2

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Карпаты (Львов) Колос (Ковалевка) Александр Филиппов СК Днепр-1 Назарий Русин
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Источник:
Команда №1

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