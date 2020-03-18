Хацкевич сравнил уровень УПЛ и российской ФНЛ

Главный тренер "Ротора" Александр Хацкевич после победы в матче 27-го тура ФНЛ над "Шинником" (1:0) сравнил уровень российского первого дивизиона с УПЛ.

"Наверное, нет смысла сравнивать эти лиги, разница достаточно серьезная. Сейчас я могу говорить только по двум играм в ФНЛ. В первой игре мы играли с "Нефтехимиком". В Украине таких команд нет, которые сами не играют и другим не дают. Вот "Шинник", к примеру, они стараются играть в футбол. Мы тоже стараемся.

Впрочем, сравнивать уровень нашего футбола с такими командами как "Динамо", "Шахтер", "Заря", "Александрия", которые участвуют в еврокубках, не совсем уместно. Это совершенно другой уровень. Уровень украинской премьер-лиги гораздо выше, чем ФНЛ", - цитирует Хацкевича официальный сайт "Шинника".