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Вернидуб: Петряк не хотел в Шахтер, но жизнь заставила

Премьер-лига
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Сейчас Иван зажигает в Венгрии

Вернидуб: Петряк не хотел в Шахтер, но жизнь заставила
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Экс-тренер "Зари" Юрий Вернидуб рассказал о лучших игроках, с которыми ему приходилось работать.

"Лучший игрок, с которым работал? Из тех, с кем работал, назову Малиновского. Парень со стержнем и характером.

Еще Петряк Ваня. Он не хотел в "Шахтер", но жизнь заставила. Он категорически отказывался, даже мне пришлось его 2 дня уговаривать. Здорово, что он уже независимый, уже в Венгрии", - сказал Вернидуб.

Напомним, что из "Шахтера" Петряк перешел в аренду в "Ференцварош", а затем его контракт выкупил "Фехервар".

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В статье: Заря (Луганск) Юрий Вернидуб Иван Петряк Шахтер (Донецк)
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Источник:
Football Hub

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