Болденков: В Динамо растворилось много талантливых ребят

Защитник "Волыни" Валерий Болденков, который ранее находился в структуре "Динамо", рассказал о том, почему ему не удалось заиграть в киевском клубе.

"У нас было много талантливых ребят. Но я бы выделил Романа Яремчука, уже тогда у него был заметен потенциал. Правда много талантливых ребят растворились и не смогли сыграть на уровне во взрослом футболе.

Но некоторые сумели дойти и до основного состава, вот даже сейчас играют Жора Бущан, Никита Бурда, Александр Андриевский. Мы до сих пор поддерживаем связь и общаемся между собой.

Я считаю, что в "Динамо" мало шансов дают молодежи. Конечно, сейчас с этим ситуация совсем другая. В мое время пробиться даже на тренировку к основе "Динамо" было сложно. Хотя я все равно верил, что смогу этого добиться, ведь тренировался с ними регулярно. Мотивировало еще и то, что выходил на товарищеские игры. Казалось бы: "Что там, товарищеская игра", но все равно это здорово стимулировало. Вот до сих пор помню, что играл в спарринге против "Олимпика", а как ни крути это уже не тренировка.

То есть психологически ты понимаешь, что на тебя смотрят и рассчитывают. Капитанская повязка меня дополнительно мотивировала, безусловно. Но не было мыслей, если я капитан, то уже одной ногой в первой команде. Тем более, что в любой другой команде из дубля в основу пробиться намного легче чем в "Динамо", по моему мнению.

В Киеве давление бешеное, то есть там шанса дважды ошибиться не будет, а для молодого футболиста это психологически сверхтяжело. Юрий Леонтьевич Морозов всегда был с юмором и постоянно нас подбадривал, мол, вы уже почти там - работайте дальше. К тому же тренеры всегда подсказывали кого из молодых брать на тренировку в первую команду", - сказал Болденков.