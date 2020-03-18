Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шаран: Мы распустили ребят на неопределенный срок
Горожане тоже на карантине
Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран прокомментировал решение приостановить УПЛ из-за пандемии коронавируса.
"Мы распустили ребят на неопределенный срок. Только прояснится ситуация – мы будем собираться, а так индивидуально ребята все работают, конечно", — заявил Шаран.
Напомним, что после 23-туров "Александрия" занимает 5-е место в турнирной таблице УПЛ.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ТК Футбол
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...