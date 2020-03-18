  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шаран: Мы распустили ребят на неопределенный срок
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шаран: Мы распустили ребят на неопределенный срок

Премьер-лига
(1 голосов)

Горожане тоже на карантине

Шаран: Мы распустили ребят на неопределенный срок
Новина українською

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран прокомментировал решение приостановить УПЛ из-за пандемии коронавируса.

"Мы распустили ребят на неопределенный срок. Только прояснится ситуация – мы будем собираться, а так индивидуально ребята все работают, конечно", — заявил Шаран.

Напомним, что после 23-туров "Александрия" занимает 5-е место в турнирной таблице УПЛ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Шаран ФК Александрия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...