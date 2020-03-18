Шаран: Мы распустили ребят на неопределенный срок

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран прокомментировал решение приостановить УПЛ из-за пандемии коронавируса.

"Мы распустили ребят на неопределенный срок. Только прояснится ситуация – мы будем собираться, а так индивидуально ребята все работают, конечно", — заявил Шаран.

Напомним, что после 23-туров "Александрия" занимает 5-е место в турнирной таблице УПЛ.