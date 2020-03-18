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Михайленко: Обслуживающий персонал добирается на маршрутках, мы не имеем права что-то делать

Премьер-лига
(1 голосов)

Клуб переживает не только за игроков

Михайленко: Обслуживающий персонал добирается на маршрутках, мы не имеем права что-то делать
Новина українською

Главный тренер "Днепра-1" Дмитрий Михайленко рассказал о карантине в днепровском клубе.

"Пока нет тренировочного процесса. Пока распустили команду на неделю, а потом будем общаться, понимать, как ситуация будет развиваться, тогда будем составлять индивидуальные планы, пока нет необходимости.

Я же не знаю, когда будет возобновлен чемпионат. Если уже все закончилось, оно никак не влияет. Сейчас вообще не понимаю, о чем разговор, потому что мы не знаем, ни когда возобновится, ничего.

Чтобы ребята тренировались в клубе, нужно, чтобы работала столовая, обслуживали другие люди. Они добираются на маршрутках, сейчас мы не имеем права что-то делать. Мы должны просто спокойно посмотреть, как будет развиваться ситуация с вирусом", – сказал Михайленко.

Напомним, что после 23-х туров "Днепр-1" находится на 7-ой строчке в турнирной таблице.

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В статье: Дмитрий Михайленко СК Днепр-1
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Источник:
ТК Футбол

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