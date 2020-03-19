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Команда УПЛ запланировала укороченные тренировки – до 10 игроков
После 26 марта
Главный тренер ФК "Мариуполь" Александр Бабич сообщил о задачах игроков и планах команды по поддержанию физической формы на время карантина.
Мы распустили команду на карантин до 26 марта. Будет индивидуальная работа у футболистов.
Это будет более силовая работа. Многое будет зависеть от профессионализма футболистов в это время.
Конечно, когда соберемся, будем работать тремя группами, чтобы они были не более 10 человек.
По первой тренировке увидим, насколько профессионально футболисты выполнили ту работу, которую им дали.