Команда УПЛ запланировала укороченные тренировки – до 10 игроков

Главный тренер ФК "Мариуполь" Александр Бабич сообщил о задачах игроков и планах команды по поддержанию физической формы на время карантина.

Это будет более силовая работа. Многое будет зависеть от профессионализма футболистов в это время.

Мы распустили команду на карантин до 26 марта. Будет индивидуальная работа у футболистов.

Конечно, когда соберемся, будем работать тремя группами, чтобы они были не более 10 человек.

По первой тренировке увидим, насколько профессионально футболисты выполнили ту работу, которую им дали.