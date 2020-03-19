Экс-коуч Динамо: В полтора месяца УПЛ и Кубок спокойно могут уложиться

Бывший наставник киевского "Динамо" (1993-1997, 2004-2005) Йожеф Сабо отреагировал на введение карантина, отсрочка УПЛ и заключительных матчей Лиги Европы.

Заслуженный тренер Украины признается, что не может сдержать своего удивления.

- Я просто в шоке от ситуации, наверное, как и многие украинские болельщики. Да, посещаемость у нас, мягко говоря, не на самом высоком уровне, но зрители ходят на стадионы, переживают за свои команды, а тут, раз и все... закрыто. Жаль, конечно, что так сейчас сложилось.

- Как думаете, внутренние соревнования удастся завершить?

- Я оптимист. Верю, что эта эпидемия вскоре отступит и команды доигрывают сезон, ведь справедливо, когда места в турнирной таблице распределяют по спортивному принципу. Впереди 9 туров и произойти может все, что угодно.

Евро перенесли на 2021 год, поэтому времени должно быть достаточно, даже с учетом того, что разрешено еще как минимум месяц подождать. Спокойно можно проводить туры каждые 4 дня. Таким образом, 9 туров можно сыграть за 36 дней, плюс Кубок Украины и переходные матчи. В общем, в полтора месяца можно спокойно уложиться.

- Может, пауза повлияет на расстановку сил в чемпионате?

- Трудно сказать. Наверное, у каждого футболиста есть индивидуальные программы по поддержке формы. Но как игроки все это будут выполнять - это вопрос.

- "Шахтеру" на руку перенос Лиги Европы, ведь после нынешней паузы все команды будут, по сути, в равных условиях?

- Посмотрим. По крайней мере горняки в первом матче с "Вольфсбургом" показали, что они превосходят по классу своего оппонента. И счастье немецкой команды, встреча в Германии завершилась только минимальной победой подопечных Луиша Каштру.