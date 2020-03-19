Появилась базовая дата от УПЛ, на которую ориентируются по возобновлению чемпионата Украины

Базовой датой для возобновления чемпионата в Украинской Премьер-Лиге рассматривают пятницу, 15 мая.

Эта дата, как сообщает Sport Arena, позволит вовремя закончить сезон в Украине и уложиться в рекомендуемый УЕФА дедлайн - завершить сезона в ассоциациях к 30 июня 2020 (официально последний день сезона 2019/20 по регламентным нормам УЕФА и ФИФА).

Напомним, что 17 марта УАФ приостановила все футбольные соревнования в Украине в связи с пандемией коронавируса COVID-19.