Премьер-лига
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Появилась базовая дата от УПЛ, на которую ориентируются по возобновлению чемпионата Украины
По крайней мере пока
Базовой датой для возобновления чемпионата в Украинской Премьер-Лиге рассматривают пятницу, 15 мая.
Эта дата, как сообщает Sport Arena, позволит вовремя закончить сезон в Украине и уложиться в рекомендуемый УЕФА дедлайн - завершить сезона в ассоциациях к 30 июня 2020 (официально последний день сезона 2019/20 по регламентным нормам УЕФА и ФИФА).
Напомним, что 17 марта УАФ приостановила все футбольные соревнования в Украине в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
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Источник:Sport Arena
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