Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бывший капитан молодежки Динамо рассказал, как просил Хацкевича отпустить его
И увидел разницу в Молдове
Игрок "Волыни", экс-капитан молодежки "Динамо" Валерий Болденков, вспомнил, как в свое время решил покинуть киевский клуб из-за тяжелого повреждения, которое выбило его из футбола больше чем на год.
Момент, когда я понял, что с "Динамо" надо прощаться, помню как сейчас. Дело в том, что у меня была травма и я не играл 15 месяцев. То есть я сам реально понимал, что не потяну уровень "Динамо". А просто сидеть не хотел.
Валерий позвонил Александру Хацкевичу и попросил, чтобы его отпустили.
Спасибо клубу и ему, что пошли навстречу и отпустили. Знаю, что во многих футболистов после того, как они идут с "Динамо" есть обиды.
Но у меня абсолютно не тот случай. Наоборот, я благодарен клубу за все то, что мне там дали, в Киеве всегда ко мне хорошо относились. Никто не виноват, что у меня случилась травма.
Сразу после "Динамо" Болденков 3 месяца находился в Молдове, тренировался с одной из местных команд.
Резкий спад условий, конечно, ощущался. Сидел и был немного шокирован от условий, зарплаты, быта и всего абсолютно. Даже морально там с людьми мне было трудно находиться.
Но я рад, что в итоге оказался в Луцке, уже полностью привык. В команду меня пригласил Валентин Кошельник, которого я уже раньше знал. А футбол команды мне импонирует, "Волынь" точно соответствует уровню УПЛ сейчас.
Кстати в Первой Лиге есть команды, которые неплохо себя проявляют. Мне нравится игра "Руха", "Ингульца", также "Агробизнес" неплохо себя проявлял при Маркевиче.