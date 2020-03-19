Бывший капитан молодежки Динамо рассказал, как просил Хацкевича отпустить его

Игрок "Волыни", экс-капитан молодежки "Динамо" Валерий Болденков, вспомнил, как в свое время решил покинуть киевский клуб из-за тяжелого повреждения, которое выбило его из футбола больше чем на год.

Момент, когда я понял, что с "Динамо" надо прощаться, помню как сейчас. Дело в том, что у меня была травма и я не играл 15 месяцев. То есть я сам реально понимал, что не потяну уровень "Динамо". А просто сидеть не хотел.

Валерий позвонил Александру Хацкевичу и попросил, чтобы его отпустили.

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Спасибо клубу и ему, что пошли навстречу и отпустили. Знаю, что во многих футболистов после того, как они идут с "Динамо" есть обиды. Но у меня абсолютно не тот случай. Наоборот, я благодарен клубу за все то, что мне там дали, в Киеве всегда ко мне хорошо относились. Никто не виноват, что у меня случилась травма.

Сразу после "Динамо" Болденков 3 месяца находился в Молдове, тренировался с одной из местных команд.