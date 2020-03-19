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Бывший капитан молодежки Динамо рассказал, как просил Хацкевича отпустить его

Премьер-лига
(1 голосов)

И увидел разницу в Молдове

Бывший капитан молодежки Динамо рассказал, как просил Хацкевича отпустить его
Новина українською

Игрок "Волыни", экс-капитан молодежки "Динамо" Валерий Болденков, вспомнил, как в свое время решил покинуть киевский клуб из-за тяжелого повреждения, которое выбило его из футбола больше чем на год.

Момент, когда я понял, что с "Динамо" надо прощаться, помню как сейчас. Дело в том, что у меня была травма и я не играл 15 месяцев. То есть я сам реально понимал, что не потяну уровень "Динамо". А просто сидеть не хотел.

Валерий позвонил Александру Хацкевичу и попросил, чтобы его отпустили.

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Спасибо клубу и ему, что пошли навстречу и отпустили. Знаю, что во многих футболистов после того, как они идут с "Динамо" есть обиды.

Но у меня абсолютно не тот случай. Наоборот, я благодарен клубу за все то, что мне там дали, в Киеве всегда ко мне хорошо относились. Никто не виноват, что у меня случилась травма.

Сразу после "Динамо" Болденков 3 месяца находился в Молдове, тренировался с одной из местных команд.

Резкий спад условий, конечно, ощущался. Сидел и был немного шокирован от условий, зарплаты, быта и всего абсолютно. Даже морально там с людьми мне было трудно находиться.

Но я рад, что в итоге оказался в Луцке, уже полностью привык. В команду меня пригласил Валентин Кошельник, которого я уже раньше знал. А футбол команды мне импонирует, "Волынь" точно соответствует уровню УПЛ сейчас.

Кстати в Первой Лиге есть команды, которые неплохо себя проявляют. Мне нравится игра "Руха", "Ингульца", также "Агробизнес" неплохо себя проявлял при Маркевиче.

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В статье: Волынь (Луцк) Первая лига Динамо (Киев) Валерий Болденков чемпионат Молдовы
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Источник:
Волинь

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Комментарии (2)
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Инспектор ( )
19.03.2020 в 12:22
Так це ж Динамо...
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0
0
госпітальєр (львів)
19.03.2020 в 11:09
динамо його сплавило,а він "такий вдячний"
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