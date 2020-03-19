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Видеообращение Десны: игроки рассказали о методах предотвращения коронавируса
И как он чаще всего распространяется
Игроки "Десны" рассказали в видео о методах, как можно предотвратить коронавирус и дали несколько простых советов всем украинцам.
В инициативе приняли участие Егор Картушов, Евгений Белич, Андрей Мостовой, Владислав Огиря, Александр Филиппов и капитан Денис Фаворов.
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Источник:Ютуб-канал ФК Десна
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