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Видеообращение Десны: игроки рассказали о методах предотвращения коронавируса

Премьер-лига
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И как он чаще всего распространяется

Видеообращение Десны: игроки рассказали о методах предотвращения коронавируса
Новина українською

Игроки "Десны" рассказали в видео о методах, как можно предотвратить коронавирус и дали несколько простых советов всем украинцам.

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В инициативе приняли участие Егор Картушов, Евгений Белич, Андрей Мостовой, Владислав Огиря, Александр Филиппов и капитан Денис Фаворов.

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В статье: Десна (Чернигов) коронавирус
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