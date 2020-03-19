УПЛ предостерегла клубы от невыплаты зарплат игрокам во время карантина

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал, как футболисты могут обжаловать возможное прекращение выплаты зарплат во время паузы чемпионата.

Все контракты должны быть выполнены. Если бы не было сейчас этой ситуации, футболисты играли в своих командах, потом был бы законный отпуск, а потом продолжился бы тренировочный процесс.

Сейчас есть некоторые обстоятельства, которые требуют от всех участников нашей большой футбольной семьи определенных действий.