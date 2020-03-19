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УПЛ предостерегла клубы от невыплаты зарплат игрокам во время карантина

Премьер-лига
(1 голосов)

Ведь им впоследствии придется играть в футбол во время отпусков

УПЛ предостерегла клубы от невыплаты зарплат игрокам во время карантина
Новина українською

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал, как футболисты могут обжаловать возможное прекращение выплаты зарплат во время паузы чемпионата.

Все контракты должны быть выполнены. Если бы не было сейчас этой ситуации, футболисты играли в своих командах, потом был бы законный отпуск, а потом продолжился бы тренировочный процесс.

Сейчас есть некоторые обстоятельства, которые требуют от всех участников нашей большой футбольной семьи определенных действий.

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Как по мне, если контрактами прямо не предусмотрено условий, при которых зарплата может быть приостановлена ​​или уменьшена, то это не будет соответствовать нормативным документам. Футболисты будут иметь право обжаловать это решение, если оно будет принято со стороны клуба.

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В статье: УПЛ коронавирус карантин
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Источник:
Футбол News

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Комментарии (1)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
19.03.2020 в 15:08
Тим більше, що зарплати то у більшості 4723 грн.
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