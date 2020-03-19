Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер вошел в рейтинг топ-100 самых дорогих клубов мира
Динамо вне первой сотни
Авторитетный статистический портал Transfermarkt опубликовал рейтинг топ-100 самых дорогих клубов мира.
Возглавляют список "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Реал", "Барселона" и "ПСЖ".
Единственным украинским клубом, который попал в рейтинг, стал донецкий "Шахтер", который занял 69-ю строчку со стоимостью футболистов – 150,60 млн евро.
Киевское "Динамо" (около 90 млн евро) в сотню самых дорогих клубов не попало.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:transfermarkt
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...