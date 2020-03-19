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Шахтер вошел в рейтинг топ-100 самых дорогих клубов мира

Премьер-лига
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Динамо вне первой сотни

Шахтер вошел в рейтинг топ-100 самых дорогих клубов мира
Новина українською

Авторитетный статистический портал Transfermarkt опубликовал рейтинг топ-100 самых дорогих клубов мира.

Возглавляют список "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Реал", "Барселона" и "ПСЖ".

Единственным украинским клубом, который попал в рейтинг, стал донецкий "Шахтер", который занял 69-ю строчку со стоимостью футболистов – 150,60 млн евро.

Киевское "Динамо" (около 90 млн евро) в сотню самых дорогих клубов не попало.

Шахтер вошел в рейтинг топ-100 самых дорогих клубов мира - изображение 1
Шахтер вошел в рейтинг топ-100 самых дорогих клубов мира - изображение 2
Шахтер вошел в рейтинг топ-100 самых дорогих клубов мира - изображение 3
Шахтер вошел в рейтинг топ-100 самых дорогих клубов мира - изображение 4
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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
transfermarkt

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