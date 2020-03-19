Шахтер вошел в рейтинг топ-100 самых дорогих клубов мира

Авторитетный статистический портал Transfermarkt опубликовал рейтинг топ-100 самых дорогих клубов мира.

Возглавляют список "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Реал", "Барселона" и "ПСЖ".

Единственным украинским клубом, который попал в рейтинг, стал донецкий "Шахтер", который занял 69-ю строчку со стоимостью футболистов – 150,60 млн евро.

Киевское "Динамо" (около 90 млн евро) в сотню самых дорогих клубов не попало.