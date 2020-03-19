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Сергей Рафаилов покидает Зарю
Гендир уже написал заявление
Сенсационные кадровые изменения в руководстве "Зари" могут состоятся в ближайшее время.
По информации Football Hub, генеральный директор луганчан Сергей Рафаилов уходит из клуба.
Гендиректор уже написал заявление об увольнении и до конца месяца покинет "Зарю". Причина такого решения пока неизвестна, однако сообщается что это никак не связано с остановкой чемпионата Украины из-за карантина.
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Источник:Football Hub
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Комментарии (10)
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tolina-ystas (Краматорск)
19.03.2020 в 19:53
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rubizhansky (Рубежное)
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nin-mir (Запорожье)
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Инспектор ( )
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alexfc (Киев)
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Dimka26 (Чернигов)
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таврия19752009 (симферополь)
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