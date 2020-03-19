Сергей Рафаилов покидает Зарю

Может и правильно. Потому что последние года три Заря топчется на месте в плане бизнесс-модели, кадровой политике. Продают Караваева, Лунина, Бонавентуре, Петряка за деньги, а на их место подписывают ноунеймов свободными агентами. С таким подходом никакого развития клуба на европейском уровне и быть не может.