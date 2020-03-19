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Сергей Рафаилов покидает Зарю

Премьер-лига
(1 голосов)

Гендир уже написал заявление

Сергей Рафаилов покидает Зарю
Новина українською

Сенсационные кадровые изменения в руководстве "Зари" могут состоятся в ближайшее время.

По информации Football Hub, генеральный директор луганчан Сергей Рафаилов уходит из клуба.

Гендиректор уже написал заявление об увольнении и до конца месяца покинет "Зарю". Причина такого решения пока неизвестна, однако сообщается что это никак не связано с остановкой чемпионата Украины из-за карантина.

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В статье: Заря (Луганск) Сергей Рафаилов
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (10)
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tolina-ystas (Краматорск)
19.03.2020 в 19:53
Ничего хорошего от этого деятеля не было.Одни свары.
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0
-1
rubizhansky (Рубежное)
19.03.2020 в 19:45
Выжил Вернидуба и сам ушёл. Скатертью дорога.
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0
-1
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nin-mir (Запорожье)
19.03.2020 в 19:39
Мабудь вже у Зорі буде Запорізька адреса, а чувак не згоден.
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0
-1
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Инспектор ( )
19.03.2020 в 19:33
Пойдет к Денисову эспертом
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0
-1
Impressed (Украина)
19.03.2020 в 19:05
неожиданно конечно, но он же все равно там ничего не решает...
Ответить
+1
-1
avatar
satellite (Харьков)
19.03.2020 в 18:59
Неожиданно как то.....
Ответить
+2
0
alexfc (Киев)
19.03.2020 в 18:38
Заря обнулилась)
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
19.03.2020 в 18:21
Может и правильно. Потому что последние года три Заря топчется на месте в плане бизнесс-модели, кадровой политике. Продают Караваева, Лунина, Бонавентуре, Петряка за деньги, а на их место подписывают ноунеймов свободными агентами. С таким подходом никакого развития клуба на европейском уровне и быть не может.
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0
-3
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Инспектор ( )
19.03.2020 в 18:35
Деньгами распоряжается не Рафаилов, а президент
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+1
0
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таврия19752009 (симферополь)
19.03.2020 в 18:01
Но слава богу .старикашка всем надоел.заря обновилась
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0
-5

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