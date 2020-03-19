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Рафаилов о своей отставке: Можете спросить у Зари
Нет дыма без огня
Генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов отказался комментировать информацию о своем возможном уходе из клуба.
"Сейчас меня ничего не интересует. У первоисточника, вероятно, больше информации по поводу моего ухода. По этому вопросу я не даю комментариев.
Болельщики переживают о моем уходе? Это их проблемы, пусть переживают. Не комментирую данную информацию. Можете спросить у Зари", — заявил Рафаилов.
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Источник:football.ua
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Комментарии (1)
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tolina-ystas (Краматорск)
19.03.2020 в 19:50
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