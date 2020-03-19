Рафаилов о своей отставке: Можете спросить у Зари

Генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов отказался комментировать информацию о своем возможном уходе из клуба.

"Сейчас меня ничего не интересует. У первоисточника, вероятно, больше информации по поводу моего ухода. По этому вопросу я не даю комментариев.

Болельщики переживают о моем уходе? Это их проблемы, пусть переживают. Не комментирую данную информацию. Можете спросить у Зари", — заявил Рафаилов.