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Рафаилов о своей отставке: Можете спросить у Зари

Премьер-лига
(2 голосов)

Нет дыма без огня

Рафаилов о своей отставке: Можете спросить у Зари
Новина українською

Генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов отказался комментировать информацию о своем возможном уходе из клуба.

"Сейчас меня ничего не интересует. У первоисточника, вероятно, больше информации по поводу моего ухода. По этому вопросу я не даю комментариев.

Болельщики переживают о моем уходе? Это их проблемы, пусть переживают. Не комментирую данную информацию. Можете спросить у Зари", — заявил Рафаилов.

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В статье: Заря (Луганск) Сергей Рафаилов
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(2 голосов)
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Источник:
football.ua

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Комментарии (1)
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tolina-ystas (Краматорск)
19.03.2020 в 19:50
Хорошая новость.Этого тюлькогона давно пора с пляжа убрать.
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