Бабич: На карантине постараюсь подтянуть английский язык

Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич рассказал о том, чем будет заниматься команда и тренерский штаб во время вынужденной паузы:

— В связи со сложившейся ситуацией Вы давали своим подопечным какие-либо рекомендации?

— Прежде всего, сказали футболистам, чтобы они старались по минимуму выходить из дома. Естественно, тщательно мыть руки не просто мылом, а антисептиком.Все ребята — взрослые люди, которые смотрят ТВ, читают в интернете и знают что и как делать. Плюс перед уходом на карантин наш доктор провел беседу и рассказал, как себя вести в этот период.

— Не опасаетесь, что вынужденная пауза выбьет команду из колеи? Футболисты потеряют игровой тонус?

— Мы первый раз столкнулись с такой ситуацией. Сейчас наш тренерский штаб обсуждает план дальнейшей работы после того, как команда соберется. Мы понимаем, что карантин может быть продлен. Но сейчас здоровье не только футболистов, а и всей нации на первом месте. Поэтому мы подстроимся и подкорректируем нашу работу.

— После выхода из карантина медицинский контроль в команде будет усилен?

— Да, безусловно. К тому же за время карантина наша тренировочная база и спорткомлекс "Ильичевец" будут не один раз обработаны и дезинфицированы. Наши доктора сейчас держат руку на пульсе и находятся на постоянной связи с футболистами. И при малейших проблемах ребята сразу выйдут на связь. Все в команде серьезно отнеслись к такой ситуации.

— Чем будет заниматься тренерский штаб во время паузы?

— У нас есть много информации для анализа как нашей игры, так и соперников. Будет время все это разобрать, проанализировать, подумать. Для того, чтобы внести изменения в наш тренировочный процесс. Также появилось свободное время и я постараюсь подтянуть английский язык с помощью видеоуроков. Это, так скажем, положительный момент.

— Мы все надеемся, что сезон в Украине рано или поздно будет продолжен. И, наверняка, самый важный матч на то время — это полуфинала Кубка против "Ворсклы". Трижды мариупольцы добирались до этой стадии и ни разу не выходили в финал…

— Естественно, попав в полуфинал, мы мечтаем о финале. Считаю, что у нас равная пара и будет сложный матч. У нас будет время подготовиться. Сейчас самое главное, чтобы все были здоровы!