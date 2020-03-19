Вернидуб: Фонсека говорил много гадостей в мой адрес, я в его адрес ни разу ничего

Экс-тренер "Зари" Юрий Вернидуб рассказал о своем конфликте с бывшим тренером "Шахтера" Паулу Фонсекой.

"Не могу сказать, что я ссорился с Фонсекой… Не знаю, он как тренер "Шахтера" должен был тоже, потому что когда зацепили меня. Меня же не Фонсека зацепил, меня зацепило само отношение к "Заре" в одно время.

У меня лично никаких претензий. Назовите интервью, где я хоть раз сказал, что Фонсека такой-сякой и плохой. Я нигде ни разу не сказал. Он в мой адрес говорил много гадостей, я в его адрес ни разу ничего не говорил. Так кто ругался с кем?" – сказал Вернидуб.