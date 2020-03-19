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Кудрик: В свободное время смотрю сериалы и играю на PlayStation

Премьер-лига
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Кипер рассказал, чем занимается на карантине

Кудрик: В свободное время смотрю сериалы и играю на PlayStation
Новина українською

Голкипер "Карпат" Олег Кудрик рассказал, чем команда и он лично занимается на карантине, который введен в связи с пандемией коронавируса.

"Сегодня с ребятами работали на базе, тренировались в зале. Однако большую часть времени я провожу дома. К тому же недавно у меня родился ребенок, поэтому занимаюсь домашними хлопотами и получаю удовольствие от отцовства. В свободную минуту смотрю сериалы и играю на PlayStation.

Каждый осознает важность этого карантина, ведь здоровье - главная наша ценность. Надеюсь, что проблема будет решена и мы снова вернемся на футбольные поля. Впереди у нас важные задачи", - сказал Кудрик.

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В статье: Карпаты (Львов) Олег Кудрик коронавирус
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Источник:
ФК Карпаты

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