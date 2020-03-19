Перестановки в Заре: Генинсон может сменить Рафаилова

Бывший президент УПЛ Владимир Генинсон может заменить Сергея Рафаилова на посту генерального директора "Зари", сообщает Футбол 24.

На данный момент Генинсон является одним из кандидатов.

Напомним, что функционер возглавлял УПЛ в 2016-18 годах, при этом его на данную должность выдвигала именно "Заря".

Также отметим, что Рафаилов работал в должности гендиректора луганского клуба с ноября 2009 года.