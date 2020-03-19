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Перестановки в Заре: Генинсон может сменить Рафаилова

Премьер-лига
(1 голосов)

Свято место пусто не бывает

Перестановки в Заре: Генинсон может сменить Рафаилова
Новина українською

Бывший президент УПЛ Владимир Генинсон может заменить Сергея Рафаилова на посту генерального директора "Зари", сообщает Футбол 24.

На данный момент Генинсон является одним из кандидатов.

Напомним, что функционер возглавлял УПЛ в 2016-18 годах, при этом его на данную должность выдвигала именно "Заря".

Также отметим, что Рафаилов работал в должности гендиректора луганского клуба с ноября 2009 года.

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В статье: Заря (Луганск) Сергей Рафаилов Владимир Генинсон
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Источник:
football24

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Комментарии (2)
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simargl (Чернигов)
19.03.2020 в 22:24
Это типа прогрессивный ход ??? Или наоборот хотят показать , что директор ничего не решает ??
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Инспектор ( )
19.03.2020 в 21:43
Каким боком или задом?
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