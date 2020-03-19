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Степаненко: Спокойно и размеренно восстанавливаюсь после травмы
Хавбек уже начал процесс восстановления
Опорник "Шахтера" Тарас Степаненко рассказал, как проходит его восстановление после травмы. Хавбек уже вернулся из Лондона, где перенёс операцию, и восстанавливается на базе "горняков".
"Сейчас у меня все нормально, работаю два раза в день. Сейчас база в моем полном распоряжении из-за карантина. Только травмированные приезжают на базу и спокойно работают.
С одной стороны, для меня это хорошо, что я не спеша, спокойно и размеренно иду по плану. Надеюсь, что все будет хорошо", - сказал Степаненко.
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Источник:Football Hub
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