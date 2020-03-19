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Шахтер примет участие в борьбе с коронавирусом

Премьер-лига
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Будут закуплены аппараты ИВЛ, средства индивидуальной защиты, экспресс-тесты и прочее оборудование

Шахтер примет участие в борьбе с коронавирусом
Новина українською

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов направляет 300 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом. Для этого объединены все ресурсы – Благотворительного фонда, компаний ДТЭК и "Метинвест", ФК "Шахтер" и всех активов SCM.

Уже закуплены и переданы МОЗ аппараты искусственной вентиляции легких и средства индивидуальной защиты для украинских медиков. Кроме этого, будут приобретены более 300 тысяч экспресс-тестов на коронавирус и еще как минимум 200 аппаратов ИВЛ.

"Коронавирус – это беда, с которой современный мир столкнулся в таком масштабе, наверное, впервые. Я абсолютно уверен, что в этой ситуации каждый должен подумать, чем конкретно он может помочь Украине и украинцам. Только объединив наши усилия перед лицом опасности, мы сможем сделать так, чтобы Украина справилась со всеми вызовами, которые перед ней стоят", – подчеркнул Ринат Ахметов.

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В статье: Ринат Ахметов Шахтер (Донецк) коронавирус
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Источник:
ФК Шахтер

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