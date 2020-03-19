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Шахтер забил наибольшее количество быстрых голов в нынешнем сезоне УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

У Шахтера 13, у Динамо лишь 2

Шахтер забил наибольшее количество быстрых голов в нынешнем сезоне УПЛ
Новина українською

Донецкий "Шахтер" является лидером нынешнего сезона по быстрым голам (с 1 по 15-ю минуты). В нынешнем сезоне "горняки" забили 13 таких голов, а это почти треть от их общего количества в чемпионате.

Интересно, что за "Шахтером" по данному показателю идут "Десна" (5), "Заря" и "Днепр-1" – по 4. А вот "Динамо" забило в нынешнем чемпионате лишь 2 быстрых гола.

Меньше всех быстрых голов забили "Карпаты" и "Александрия". Также интересно, что в первых таймах этого чемпионата "Александрия" забила всего семь мячей, а после перерыва — 27.

В то же время, александрийцы являются одной из двух команд первенства, которые не пропустили ни одного быстрого мяча. С нулем в этом рейтинге также и "Заря". А вот чаще всего пропускали в самом дебюте игры "Львов" и "Олимпик".

Шахтер забил наибольшее количество быстрых голов в нынешнем сезоне УПЛ - изображение 1
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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Карпаты (Львов) Колос (Ковалевка) СК Днепр-1
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