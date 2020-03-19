Шахтер забил наибольшее количество быстрых голов в нынешнем сезоне УПЛ

Донецкий "Шахтер" является лидером нынешнего сезона по быстрым голам (с 1 по 15-ю минуты). В нынешнем сезоне "горняки" забили 13 таких голов, а это почти треть от их общего количества в чемпионате.

Интересно, что за "Шахтером" по данному показателю идут "Десна" (5), "Заря" и "Днепр-1" – по 4. А вот "Динамо" забило в нынешнем чемпионате лишь 2 быстрых гола.

Меньше всех быстрых голов забили "Карпаты" и "Александрия". Также интересно, что в первых таймах этого чемпионата "Александрия" забила всего семь мячей, а после перерыва — 27.

В то же время, александрийцы являются одной из двух команд первенства, которые не пропустили ни одного быстрого мяча. С нулем в этом рейтинге также и "Заря". А вот чаще всего пропускали в самом дебюте игры "Львов" и "Олимпик".