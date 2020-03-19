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Шабанов: Мое главное занятие на карантине - игра в Counter-Strike
Без футбола нужно чем-то занимать время
Защитник "Динамо" Артем Шабанов рассказал, чем он занимается на вынужденном карантине.
"Для меня главное занятие на карантине игра в Counter-Strike на компьютере. Это отличное занятие, чтобы провести время, которого сейчас много.
В клубе нас отпустили на несколько дней – до 22-го марта - и дали индивидуальную программу работы в домашних условиях. А также сказали по возможности осуществлять пробежки в местах, где людей поменьше. У меня как раз рядом с домом есть озеро – буду вокруг него бегать", - сказал защитник.
Напомним, что из-за пандемии в Европе приостановлены почти все чемпионаты. На данный момент в футбол играют только в Беларуси.