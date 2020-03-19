  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шабанов: Мое главное занятие на карантине - игра в Counter-Strike
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шабанов: Мое главное занятие на карантине - игра в Counter-Strike

Премьер-лига
(1 голосов)

Без футбола нужно чем-то занимать время

Шабанов: Мое главное занятие на карантине - игра в Counter-Strike
Новина українською

Защитник "Динамо" Артем Шабанов рассказал, чем он занимается на вынужденном карантине.

"Для меня главное занятие на карантине игра в Counter-Strike на компьютере. Это отличное занятие, чтобы провести время, которого сейчас много.

В клубе нас отпустили на несколько дней – до 22-го марта - и дали индивидуальную программу работы в домашних условиях. А также сказали по возможности осуществлять пробежки в местах, где людей поменьше. У меня как раз рядом с домом есть озеро – буду вокруг него бегать", - сказал защитник.

Напомним, что из-за пандемии в Европе приостановлены почти все чемпионаты. На данный момент в футбол играют только в Беларуси.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Артем Шабанов коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
COVID--19 (Ирпень)
19.03.2020 в 23:21
КТО бы сомневался)))
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...