Форвард Олимпика вспомнил забитый мяч в ворота Ворсклы

Денис Баланюк, нападающий "Олимпика", забил гол в ворота "Ворсклы" в 23 туре УПЛ - последнем перед объявлением карантина.

Хотя победу удержать не удалось и за короткое время полтавчане сравняли счет, Денис считает, что счет хороший.

У "Ворсклы" было больше голевых моментов. Тяжелая была игра. Мы забили первыми, но нужно было еще больше добавить в атаке и в прессинге. Но получилось, к сожалению, наоборот. Мы подсели и давали сопернику много времени находиться с мячом.

Баланюк вспомнил, как забил свой гол.

Перед тем как выбегать на ближнюю штангу, увидел, что там защитник. Решил остаться. "Чуйка" помогла, мяч прилетел ко мне, и я забил гол.

Денис признается, что уже не помнит, когда в последний раз забивал раньше.