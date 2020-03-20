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Форвард Олимпика вспомнил забитый мяч в ворота Ворсклы
И рассказал о своей черной полосе
Денис Баланюк, нападающий "Олимпика", забил гол в ворота "Ворсклы" в 23 туре УПЛ - последнем перед объявлением карантина.
Хотя победу удержать не удалось и за короткое время полтавчане сравняли счет, Денис считает, что счет хороший.
У "Ворсклы" было больше голевых моментов. Тяжелая была игра. Мы забили первыми, но нужно было еще больше добавить в атаке и в прессинге. Но получилось, к сожалению, наоборот. Мы подсели и давали сопернику много времени находиться с мячом.
Баланюк вспомнил, как забил свой гол.
Перед тем как выбегать на ближнюю штангу, увидел, что там защитник. Решил остаться. "Чуйка" помогла, мяч прилетел ко мне, и я забил гол.
Денис признается, что уже не помнит, когда в последний раз забивал раньше.
Черная полоса была. Нужно исправлять эту ситуацию.