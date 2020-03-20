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Сенегальский игрок Карпат: Спасибо тебе Боже, что я не москаль

Премьер-лига
(3 голосов)

"Определил" свою национальность

Сенегальский игрок Карпат: Спасибо тебе Боже, что я не москаль
Новина українською

Нападающий львовских "Карпат" Матар Дийе во время карантина воспользовался популярным мобильным приложением Gradient, которое определяет национальность по лицу человека на фото.

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Матар просканировал приложением свое фото и ...оказался на 61% украинцем, на 35% африканцем, а еще шведом (1%) и норвежцем (3%).

"Спасибо тебе Боже, что я не москаль", - подытожил Матар в сториз Instagram, добавив шутливый смайл.

Сенегальский игрок Карпат: Спасибо тебе Боже, что я не москаль - изображение 1
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В статье: Карпаты (Львов) Матар Дийе
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Комментарии (7)
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мы за динамо (киев)
20.03.2020 в 11:28
жидобандеровський сенегалець. правильний парубок.
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+4
0
progres (Луцьк)
20.03.2020 в 10:40
Ну це навіть по обличчю видно
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+3
0
vgolovan (полтава)
20.03.2020 в 10:37
надо быть нормальным человеком все просто а все остальное приложится
Ответить
0
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
20.03.2020 в 10:27
Лучше быть афроукраинцем чем лишнехромосомным ватником)))
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+9
-2
avatar
таврия19752009 (симферополь)
20.03.2020 в 10:37
Везде с утра успел нагадить) все отдыхай теперь
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+1
-8
avatar
Сумчанин (Сумы)
20.03.2020 в 11:21
+1
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
20.03.2020 в 11:06
Что, Иуда, себя узнал?)))
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+5
-1

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