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Сенегальский игрок Карпат: Спасибо тебе Боже, что я не москаль
"Определил" свою национальность
Нападающий львовских "Карпат" Матар Дийе во время карантина воспользовался популярным мобильным приложением Gradient, которое определяет национальность по лицу человека на фото.
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Матар просканировал приложением свое фото и ...оказался на 61% украинцем, на 35% африканцем, а еще шведом (1%) и норвежцем (3%).
"Спасибо тебе Боже, что я не москаль", - подытожил Матар в сториз Instagram, добавив шутливый смайл.
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Источник:Інстаграм Матара
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Комментарии (7)
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мы за динамо (киев)
20.03.2020 в 11:28
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progres (Луцьк)
20.03.2020 в 10:40
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+3
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vgolovan (полтава)
20.03.2020 в 10:37
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-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
20.03.2020 в 10:27
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таврия19752009 (симферополь)
20.03.2020 в 10:37
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Сумчанин (Сумы)
20.03.2020 в 11:21
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
20.03.2020 в 11:06
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