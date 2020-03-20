Сенегальский игрок Карпат: Спасибо тебе Боже, что я не москаль

Нападающий львовских "Карпат" Матар Дийе во время карантина воспользовался популярным мобильным приложением Gradient, которое определяет национальность по лицу человека на фото.

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Матар просканировал приложением свое фото и ...оказался на 61% украинцем, на 35% африканцем, а еще шведом (1%) и норвежцем (3%).