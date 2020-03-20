Виталий Кварцяный: Я пытался украсть Пятова

Для одного из самых авторитетных украинских специалистов нет никаких секретов в футболе. В разговоре с корреспондентом UA-Футбол Виталий Кварцяный вспомнил яркие мгновения из своей тренерской биографии, рассказал об идее издания своей второй книги и поделился мыслями о нынешней ситуации в футболе.

- Для вас, как человека, посвятившему львиную долю жизни футболу, обходиться без него неопределенный срок будет удивительно сложно. Не так ли?

- Да. Если не ограничиваться только одним словом, то скажу больше: мне это даже трудно представить, ведь вся моя жизнь связана с игрой миллионов. С тех пор, как я родился и начал ходить (как говорил сатирик Аркадий Райкин, "пить, курить и говорить начал одновременно") мяч стал для меня самым важным предметом. Это маленькое кожаное чудо захватило меня на всю жизнь. И сейчас, хотя я и не работаю тренером, но продолжаю трудиться в футболе в другой из огромного количества ролей, продолжаю жить этой игрой. Вставая рано, смотрю в интернете то, что не смог охватить накануне в полночь. А если в этот день вечером еще и транслируют, скажем, интересный поединок английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм" или итальянское дерби "Торино" - "Ювентус", то я чувствую настоящий кайф от предвкушения зрелища. В то же время думаю: какому же из матчей отдать предпочтение? И если выбрав первый из них вижу, что игра проходит медленно, то переключаю на другой.

Понятно, что слежу и за украинской Премьер-лигой - в частности, пристально слежу за "Александрией", "Зарей", "Шахтером", "Карпатами" и стилем игры той или иной команды после смены тренера и тому подобное. Живу и своими текущими футбольными делами, которых тоже хватает. Поэтому весь день - с раннего утра до позднего вечера до недавнего времени у меня проходил под знаком футбола, и это мне совсем не надоедало. Чувствовал себя, как рыба в воде. А вот сейчас такое впечатление, что у этой рыбы воду забрали и она может задохнуться. Это образное сравнение отношу в свой адрес.

- Когда-то вы признались, что с удовольствием посмотрели бы видеозаписи матчей с участием сборной Бразилии на чемпионате мира 1970 года. Возможно, в период вынужденной паузы и было бы уместно предаться ностальгии со знаком "плюс"?

- Полностью поддерживаю такую ​​идею. Это действительно было бы очень интересно, и не только для меня. Уверен, что для любого из футбольного контингента просмотр таких матчей был бы достаточно поучительным. Даже с учетом эволюции футбола, посмотреть игры бразильцев той поры каждом из нас стоит. Хотя бы для того, чтобы сравнить скорости и тактику. Чемпион мира сборная Бразилии в 1958 и 1962 годах играла по схеме 4-2-4, а сейчас многие команды используют 4-4-2. Так что есть что сравнить и есть на что посмотреть. Убежден, что в телевизионных архивах есть матчи Мундиаля-1970. Помнится, вскоре перед началом предыдущего чемпионата мира на одном из телеканалов показывали ретроспективу мировых первенств. Я с удовольствием пересмотрел много матчей, и было очень интересно.

"Проминь" с​ золотым сиянием

- Прошлой осенью "Волынь" отмечала 30-летний юбилей высшего достижения в ее истории - чемпионства во второй лиге чемпионата СССР. Тот сезон часто вспоминаете?

- Конечно! Хотя я был тогда молодым тренером, 1989-й год запомнился на всю жизнь. Мне кажется, что это был сон! Тогда "Волынь" достигла безумного результата. Нынешнее поколение может удивляться: что такого особенного - выиграть чемпионат Украины во второй лиге? Но это было действительно большое достижение! На наших домашних матчах был полный стадион, даже зайти на него было трудно! Когда же по окончании сезона "Волынь" награждали золотыми медалями в луцком киноконцертном зале "Проминь", то даже не всем хватило пропусков и пригласительных. А поздравить нас тогда пришли, кажется, все - руководители области, города, профсоюзы и другие чиновники высокого ранга. Что и говорить, незабываемые были времена. Это был настоящий шедевр жизни!

Фото - konkurent.in.ua/

- Достижение "Волыни" в 1989-м действительно впечатляет. Хотя бы потому, что в шестой зоне второй лиги СССР было 27 команд.

- Мы стали первыми, второй финишировала черновицкая "Буковина", а третьей - тернопольская "Нива". Эти команды, как, впрочем, и все остальные, в то время состояли исключительно из высококлассных футболистов. В Черновцах, например, под руководством ныне покойного Ефима Школьникова играли такие мастера, как Королянчук, Шелепницкий, Мглинець, Олейник, Будник. Это была просто "атомная" команда! А в Тернополе тоже был коллектив "то, что надо": Яворский, Бискуп, Назаренко, Цисельский! Впрочем, возьмите любую команду - и везде целая россыпь "звезд"! Например, николаевский "Судостроитель", который тренировал Иван Балан, имел в составе Ставку, Горячева, Машнина и многих других квалифицированных исполнителей. Были классные мастера и в одесском СКА, у руля которого стоял мой друг Эдуард Масловский: Сак, Чилиби, Харковщенко, Цымбаларь. Куда ни поедешь - в Херсон, Кривой Рог, Керчь или Севастополь - всюду нам противостояли сильные коллективы. А еще в Ровно, Житомире! И в Виннице, где Александр Томах с Игорем Гатаулиным работали.

Так вот, в том памятном сезоне "Волынь" до последнего тура вела борьбу с Черновцами за чемпионское звание. За нашей командой везде ездил представитель "Буковины" Владимир Сакалов, который стимулировал соперников деньгами. Однако 52 матча в чемпионате "Волынь" провела лучше всех остальных, опередив черновицких футболистов на самом финише. Никогда не забуду концовку того сезона, когда после ничьей в Керчи - 0:0, в которой харьковский арбитр Леонид Бавыкин нас "гнал за Можайск", победы в Херсоне - 2:1 и еще одной боевой ничьей с "сухим" счетом в Севастополе, нам предстояло провести в родных стенах два заключительных матча. Учитывая, что отрыв от "Буковины" на тот момент составлял всего одно очко, наших соперников - одесских армейцев и "Судостроитель" мы должны были кровь из носу обыграть. При полном стадионе нам удалось выиграть у СКА в упорной борьбе - 2:1, а затем победить и николаевцев - 3: 0. Вот это были игры! Проходных не было совсем!

Книга для достойных людей

- О золотом сезоне 1989 вы упомянули в своей книге. Кстати, весь тираж разошелся?

- Нет, небольшое количество экземпляров осталась. Книга есть у людей из ближайшего окружения и фанаты, которые ее приобрели. Сейчас многим знакомым дарю - преимущественно кому-то на день рождения или на какие-то праздники. Охотно предоставляю книгу с автографом для достойных людей.

- Случайно не думали над тем, чтобы выдать вторую книгу?

- Думал. Когда вышла моя первая книга, была пресс-конференция, на которой собралось много журналистов. Тогда меня спросили, есть ли намерения относительно другой. Я сказал: мол, поживем - увидим, ведь я еще продолжаю работать тренером, и потому самое интересное оставлю на "десерт" - на вторую книгу. Если я ее написал бы вскоре после первой, то уже не смог бы больше работать. Так как максимально открыл бы все тайны, связанные с различными схемами околофутбольной жизни. К сожалению, есть такие люди, которые деформируют и всячески портят украинский футбол, за который я переживаю и который очень люблю. Как и свою родную Украину. К сожалению, футбол сейчас совсем не такой, каким я себе представлял.

- Футбол взял паузу. Как думаете, насколько правильным было решение руководителей УАФ о приостановлении соревнований на всех уровнях?

- Думаю, что Украинская ассоциация футбола должна была сделать так, ведь это было вполне логично. Не примем это решение - и такой шаг выглядел бы странно. Особенно если учитывать, что в УАФ считаются с мнением ФИФА и УЕФА. Я думаю, что перед тем, как это решение принимать, не обошлось без консультаций. Всем членам исполкома УАФ, к которым вхожу и я, было предложено провести голосование. Все проголосовали за приостановление чемпионата. Повторюсь: это было логическое и своевременное решение. Все хорошо понимают, что в выборе между интересами болельщиков и здоровьем футболистов преимущество, несомненно, предоставляется другому. Здоровье людей - превыше всего.

Украсть Андрея Пятова

- Перенос Евро-2020 на следующий год на возможности сборной Украины не повлияет?

- Нет. Дай Бог, чтобы этот турнир прошел в следующем году и все забыли о проблемах и психологических срывах, которые были в году нынешнем. Футболисты - народ, который быстро отходит от проблем, а мастерство, как известно, никуда не исчезает. К тому же, в сборной Украины возрастных футболистов не так уж и много. Самым старшим является лишь гегемон Андрей Пятов, однако его большой квалификационный опыт, естественная функциональность и высокий профессионализм позволяют быть полезным и в 37 лет, которые "стукнут" после матчей в группе. С этим парнем у меня сложились прекрасные отношения, хотя он и никогда не играл в возглавляемой мной команде. Правда, когда-то я хотел Пятова украсть у Виктора Носова из "Ворсклы" в "Волынь". Однако он не пошел. Говоря о вратарской позиции в сборной, можно не волноваться: есть еще и Андрей Лунин. Другие же опытные сборники - такие, как Ярмоленко, Коноплянка, Степаненко имеют хороший по футбольным меркам возраст. Наряду с ними есть средние по возрасту и младшие партнеры, благодаря которым в главной команде образовалось гармоничное сочетание опыта, определенной зрелости и молодости. Стоит также упомянуть и Яремчука, который восстановится после травмы.

- Зимой вы побывали в Турции, где наблюдали за ходом подготовки к весенней части соревнований многих команд. Что отметили бы в первую очередь?

- Удивительно качественные возможности для работы. За две недели пребывания на турецкой земле я вообще пересмотрел 17 матчей, глядя иногда по два в день. Было интересно. Вот, например, контрольных матчей с участием "Днепра-1" видел целых три, "Зари" и "Львова" - по две. Наблюдал и спарринги команд из Польши, Сербии, Молдовы и других стран. Прежде всего, меня поразило то, что в товарищеских играх команды отдаются больше, чем в официальных матчах. Посмотрев несколько поединков украинской Премьер-лиги, мне показалось, что наши футболисты играли не так агрессивно, как на сборах. А еще мне очень понравились польские команды. Они в контрольных матчах действуют агрессивно и по- настоящему дерутся. Поляки в этих компонентах заметно прибавили. На фоне агрессии и самоотдачи как раз и формируется звездность личностей. У нас же, в отличие от поляков, сейчас превалирует позиционный футбол. И качество ведения самой игры более высокое.

Не хуже "Колоса"

- Абстрагировавшись от внешних факторов - в частности, приостановление чемпионата, как бы вы оценили готовность "Волыни" к соперничеству на сегодняшний день?

- На тренировочные сборы с командой я не ездил. Когда вернулся из Турции, "Волынь" туда как раз уехала. Мне были известны только результаты контрольных матчей, проведенных на турецких полях. Они были неутешительными, однако постепенно футболисты втягивались в игру. Насколько мне было известно из общения с представителями команды, игра была хорошей, однако большое количество голевых моментов не удавалось реализовывать. В команде даже шутили по этому поводу: мол, все голы оставили на старт весенней части чемпионата. По моему мнению, в целом "Волынь" была неплохо подготовлена ​​к сезону, однако пауза на неопределенный срок неизвестно каким образом отразится. Мы не знаем, когда эта мировая проблема закончится. Пока будем ждать до 3 апреля.

Если удастся погасить эпидемиологический "пожар" коронавируса, то постепенно футболисты возобновят тренировки. В случае, если пауза затянется более чем на две недели, то их готовность будет сходить на нет. Скажу больше: уже после семи-восьми дней вынужденного простоя команда из режима коллективной игры выпадает. К этому приводит целый ряд факторов, обусловленных ​​различными нюансами подготовки, режима питания, физического состояния, особенностей организма того или иного футболиста и тому подобное. Важно также, чтобы приостановление чемпионата слишком надолго не затянулось еще по одной причине. Ведь неопределенность давить на членов команды психологически. Впрочем, определенный позитив вижу в том, что дело идет к лету, а не наоборот. В летнее время микробы быстро погибают от солнца и жары, поэтому на это сейчас значительно надеются медики и ученые. А если абстрагироваться от форс-мажорных обстоятельств и оценить нынешние возможности "Волыни", то к матчу в Одессе с "Черноморцем", который должен был состояться 21 марта, команда была готова процентов на 95.

- Если предположить, что до мая включительно чемпионат не возобновится, то возникает вопрос: насколько объективным считаете возможное решение ПФЛ о предоставлении путевок в Премьер-лигу трем командам, которые занимают места с первого по третье на сегодняшний день?

- Я не был бы против, чтобы "Волынь" была в Премьер-лиге. Ведь для нас это очень важно. Возможно, не все критерии, которые в соответствии с регламентом сейчас требует УАФ от команд УПЛ, мы могли бы выполнить. Но поверьте, у нас есть все, чтобы быть клубом Премьер-лиги не хуже, чем "Колос". Впрочем, не будем забегать далеко вперед, ведь сначала надо дождаться эпидемиологической безопасности в нашей стране и мире. Хочется верить, что все как можно скорее пройдет. Пользуясь случаем, хочу пожелать всем украинским болельщикам, футболистам и журналистам как можно скорее вернуться к футбольным делам, а всем украинцам в целом пройти нынешнее испытание в целости и сохранности. Желаю также нашему народу оптимизма, бодрости и уверенности в себе. А еще беречь друг друга и с пониманием относиться к нынешней ситуации.