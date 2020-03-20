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ФК Львов будет отслеживать, как игроки тренируются дома во время карантина

Премьер-лига
(1 голосов)

До 4 апреля

ФК Львов будет отслеживать, как игроки тренируются дома во время карантина
Новина українською

После принятия решения о прекращении всех футбольных соревнований в Украине с 17 марта и объявления общего карантина в стране, руководство ПФК "Львов" отправило игроков по домам.

До 4 апреля 2020 года игроки будут находиться дома. В настоящее время остановлено общий тренировочный процесс во всех командах - главной, U-21 и U-19.

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Однако это не означает, что игроки в это время не будут тренироваться. Тренерский штаб команды разработал список упражнений, которые футболисты должны выполнять дома во время карантина. И будет отслеживать, как футболисты ему следуют.

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В статье: ФК Львов коронавирус карантин
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Источник:
ПФК Львів

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