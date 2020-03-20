Эдмар рассказал об особенностях карантина в США

Экс-игрок сборной Украины и ассистент тренера в "Металлист 1925" Эдмар Галовский де Ласерда, который сейчас проживает в США, сообщил о том, каков карантин в Америке.

Сидим дома. Придерживаемся правила: не выходить на улицу, в общественные места. Государство также предупреждало, чтобы не выходили после 20 часов в супермаркеты, бары, рестораны. Так будет лучше для всех.

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Думаю, скоро это закончится. Надеемся, что все вернется на свои места. Желаю всем в мире здоровья.

Хотя Эдмар находится в США, у него есть контракт с "Металлист 1925", который действует до лета.