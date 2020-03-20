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Эдмар рассказал об особенностях карантина в США

Премьер-лига
(1 голосов)

Не выходить на улицу после 20 часов

Эдмар рассказал об особенностях карантина в США
Новина українською

Экс-игрок сборной Украины и ассистент тренера в "Металлист 1925" Эдмар Галовский де Ласерда, который сейчас проживает в США, сообщил о том, каков карантин в Америке.

Сидим дома. Придерживаемся правила: не выходить на улицу, в общественные места.

Государство также предупреждало, чтобы не выходили после 20 часов в супермаркеты, бары, рестораны. Так будет лучше для всех.

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Думаю, скоро это закончится. Надеемся, что все вернется на свои места. Желаю всем в мире здоровья.

Хотя Эдмар находится в США, у него есть контракт с "Металлист 1925", который действует до лета.

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В статье: Эдмар США коронавирус карантин
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Источник:
Футбол News

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Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Hanter44 (Baburka)
20.03.2020 в 15:54
"Сообщение,которое вам на этом сайте не покажут : "Президент "Шахтера" направляет 300 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом." И еще :"По личному решению учредителя Фонд Рината Ахметова для всей страны закупит еще 300 тысяч экспресс-тестов на коронавирус. "
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