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На бывшего флангового защитника Шахтера претендовали Эвертон и Тоттенхэм
Он об этом узнал существенно позже
Экс-игрок "Шахтера" Разван Рац рассказал DigiSport, как мог перейти в "Тоттенхэм" или "Эвертон".
Агент, который помог мне попасть в АПЛ, сказал, что счастлив из-за того, что ему наконец удалось достать меня.
Я был удивлен, когда услышал это. Спросил, что он хотел этим сказать. Он сказал, что был скаутом в "Тоттенхэме" и "Эвертоне". Оба клуба очень хотели меня подписать, но не смогли.
Я не слышал ни о каких предложениях, так как не работал с агентом. Вот так я понял, почему мой контракт с "Шахтером" так часто менялся. Думаю, за 8 лет в донецком клубе моя зарплата выросла в 10 раз.
Напомним, что Разван играл за "Шахтер" с 2003 по 2013 год. А после того перешел в "Вест Хэм".