На бывшего флангового защитника Шахтера претендовали Эвертон и Тоттенхэм

Экс-игрок "Шахтера" Разван Рац рассказал DigiSport, как мог перейти в "Тоттенхэм" или "Эвертон".

Агент, который помог мне попасть в АПЛ, сказал, что счастлив из-за того, что ему наконец удалось достать меня.

Я был удивлен, когда услышал это. Спросил, что он хотел этим сказать. Он сказал, что был скаутом в "Тоттенхэме" и "Эвертоне". Оба клуба очень хотели меня подписать, но не смогли.

Я не слышал ни о каких предложениях, так как не работал с агентом. Вот так я понял, почему мой контракт с "Шахтером" так часто менялся. Думаю, за 8 лет в донецком клубе моя зарплата выросла в 10 раз.