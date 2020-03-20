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Шева, Ракицкий, Клейтон. Самые эффектные голы Украинской Премьер-лиги. ВИДЕО

Премьер-лига
(3 голосов)

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Шева, Ракицкий, Клейтон. Самые эффектные голы Украинской Премьер-лиги. ВИДЕО
Новина українською

Украинский футбол переживает не лучшие времена. Однако еще шесть лет назад в наш чемпионат переезжали талантливые латиноамериканцы или сильные европейские легионеры. Соответственно и уровень команд был намного выше, что способствовало качественной игре. А там где качественный футбол, там эффектные голы. Канал UA-Футбол сделал свою подборку, которая должна стать хорошей рекламой для украинской Премьер-лиги.

Какой из увиденных голов вас поразил больше всего? Наверняка вы помните из УПЛ и другие, о которых мы не упомянули? Пишите в комментариях и не забывайте подписываться на канал.

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В статье: Ярослав Ракицкий Андрей Шевченко Руслан Ротань Клейтон Шавьер канал UA-Футбол
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Комментарии (1)
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аалекс ( Крым)
20.03.2020 в 16:35
Дуглас Коста
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