Премьер-лига
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Игрок Карпат нокаутировал подругу во время челленджа
Рулоном в голову!
Футболист "Карпат" Владислав Дубинак присоединился к челленджу с набиванием ногами "дефицитного продукта" эпохи коронавирусного карантина - рулона туалетной бумаги.
Все выглядело прекрасно, пока Влад не решил нанести эффектный удар тем же рулоном вместо мяча.
На пути полета рулона оказалась девушка Дубинчака...
"Берегите своих девушек!", - подписал видео Владислав.
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Источник:Інстаграм Дубінчака
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Комментарии (3)
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Dnepr-75 (Днiпро)
20.03.2020 в 15:56
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0
-1
Hanter44 (Baburka)
20.03.2020 в 15:51
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0
-2
Evgenariys (Чернигов)
20.03.2020 в 14:24
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