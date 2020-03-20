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Игрок Карпат нокаутировал подругу во время челленджа

Премьер-лига
(3 голосов)

Рулоном в голову!

Игрок Карпат нокаутировал подругу во время челленджа
Новина українською

Футболист "Карпат" Владислав Дубинак присоединился к челленджу с набиванием ногами "дефицитного продукта" эпохи коронавирусного карантина - рулона туалетной бумаги.

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Все выглядело прекрасно, пока Влад не решил нанести эффектный удар тем же рулоном вместо мяча.

На пути полета рулона оказалась девушка Дубинчака...

"Берегите своих девушек!", - подписал видео Владислав.

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В статье: Карпаты (Львов) Владислав Дубинчак
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Комментарии (3)
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Dnepr-75 (Днiпро)
20.03.2020 в 15:56
Что с мячом что с рулоном не умеет обращаться.
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0
-1
Hanter44 (Baburka)
20.03.2020 в 15:51
"Сообщение,которое вам на этом сайте не покажут : "Президент "Шахтера" направляет 300 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом." И еще :"По личному решению учредителя Фонд Рината Ахметова для всей страны закупит еще 300 тысяч экспресс-тестов на коронавирус. "
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0
-2
Evgenariys (Чернигов)
20.03.2020 в 14:24
как завещал классик: тьолок надо п...ть
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0
0

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