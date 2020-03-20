Игрок Карпат нокаутировал подругу во время челленджа

"Сообщение,которое вам на этом сайте не покажут : "Президент "Шахтера" направляет 300 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом." И еще :"По личному решению учредителя Фонд Рината Ахметова для всей страны закупит еще 300 тысяч экспресс-тестов на коронавирус. "