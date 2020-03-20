  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Нападающий Ворсклы сравнил посещение футбольных матчей в Украине и Казахстане
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нападающий Ворсклы сравнил посещение футбольных матчей в Украине и Казахстане

Премьер-лига
(3 голосов)

Чем дальше на восток, тем меньше зрителей?

Нападающий Ворсклы сравнил посещение футбольных матчей в Украине и Казахстане
Новина українською

Нападающий "Ворскла" Руслан Степанюк рассказал о количестве зрителей на стадионах Казахстана.

По словам футболиста в Казахстане ситуация еще хуже, чем в Украине.

Вы же видите, что футбол у людей сейчас не на первом месте, к сожалению. Я вообще был удивлен количеством болельщиков на матче с "Шахтером".

Понятно, что в основном люди пришли "на Шахтер". Но все равно приятно, что в такую ​​погоду и ситуации было много зрителей. Я давно не играл при такой поддержке.

Читайте такжеСтепанюк: Пообщались между собой и решили, что надо выиграть Кубок Украины

Руслан согласен с введением карантина через коронавирус Covid-19 и приостановление чемпионата Украины.

Я солидарен с футбольными чиновниками. Думаю, это время лучше пересидеть дома. Чтобы вирус не настолько глубоко проник в Украине.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк) Руслан Степанюк УПЛ чемпионат Казахстана
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Футбол 24

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...