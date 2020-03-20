Нападающий Ворсклы сравнил посещение футбольных матчей в Украине и Казахстане

Нападающий "Ворскла" Руслан Степанюк рассказал о количестве зрителей на стадионах Казахстана.

По словам футболиста в Казахстане ситуация еще хуже, чем в Украине.

Вы же видите, что футбол у людей сейчас не на первом месте, к сожалению. Я вообще был удивлен количеством болельщиков на матче с "Шахтером".

Понятно, что в основном люди пришли "на Шахтер". Но все равно приятно, что в такую ​​погоду и ситуации было много зрителей. Я давно не играл при такой поддержке.