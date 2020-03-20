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Нападающий Ворсклы сравнил посещение футбольных матчей в Украине и Казахстане
Чем дальше на восток, тем меньше зрителей?
Нападающий "Ворскла" Руслан Степанюк рассказал о количестве зрителей на стадионах Казахстана.
По словам футболиста в Казахстане ситуация еще хуже, чем в Украине.
Вы же видите, что футбол у людей сейчас не на первом месте, к сожалению. Я вообще был удивлен количеством болельщиков на матче с "Шахтером".
Понятно, что в основном люди пришли "на Шахтер". Но все равно приятно, что в такую погоду и ситуации было много зрителей. Я давно не играл при такой поддержке.
Руслан согласен с введением карантина через коронавирус Covid-19 и приостановление чемпионата Украины.
Я солидарен с футбольными чиновниками. Думаю, это время лучше пересидеть дома. Чтобы вирус не настолько глубоко проник в Украине.