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Форвард Олимпика: Пока что продолжаем работать по программе Висенте Гомеса

Премьер-лига
(1 голосов)

Денис Баланюк рассказал о смене главного тренера

Форвард Олимпика: Пока что продолжаем работать по программе Висенте Гомеса
Новина українською

Нападающий "Олимпика" Денис Баланюк рассказал об уходе экс-наставника команды Висенте Гомеса.

— Матч с "Ворсклой" вы уже проводили без Висенте Гомеса. Как восприняли его уход?

— Да, это был первый матч без Висенте Гомеса. Лично я очень расстроился, что он ушел. Испанец очень хороший тренер и человек, я рад, что смог поработать с ним, под его руководством. Но нужно двигаться дальше, прогрессировать. Это футбол, бывает, что меняются тренеры. Поэтому нужно работать при любом раскладе и при любом тренере.

— Новый тренер сильно что-то менял?

— Сейчас ничего не поменялось, ни тренировочный процесс, ни тактика. Все по программе Висенте. За пару дней до игры с "Ворсклой" что-то менять было бы не совсем правильно, поэтому, на мой взгляд, тренер делал все правильно и логично. Главное сейчас — помогать нашему главному тренеру, поддерживать друг друга, и все будет хорошо.

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В статье: Олимпик (Донецк) Висенте Гомес Денис Баланюк
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Источник:
Команда №1

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