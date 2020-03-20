  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Санжар: Надеемся, что чемпионат удастся доиграть
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Санжар: Надеемся, что чемпионат удастся доиграть

Премьер-лига
(1 голосов)

В Карпатах надеются,что чемпионат все-таки удастся доиграть

Санжар: Надеемся, что чемпионат удастся доиграть
Новина українською

Главный тренер "Карпат" Роман Санжар рассказал о том, как команда будет работать во время карантина.

"Мы с пониманием отнеслись к вердикту украинского футбольного руководства о приостановке чемпионата, поскольку самое ценное — это здоровье, как игроков, тренеров, обслуживающего персонала, так и болельщиков.

Возвращение к тренировочному процессу теперь зависит только от решения УАФ и УПЛ. Каждый из моих подопечных получил индивидуальное задание и в курсе, как поддерживать спортивную форму. Практические все наши легионеры уже отбыли на родину, а оставшиеся уедут в ближайшее время. Но мы с ними будем поддерживать связь и надеяться на лучшее, и что чемпионат удастся доиграть", - заявил тренер.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роман Санжар Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Команда №1

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...