Санжар: Надеемся, что чемпионат удастся доиграть

Главный тренер "Карпат" Роман Санжар рассказал о том, как команда будет работать во время карантина.

"Мы с пониманием отнеслись к вердикту украинского футбольного руководства о приостановке чемпионата, поскольку самое ценное — это здоровье, как игроков, тренеров, обслуживающего персонала, так и болельщиков.

Возвращение к тренировочному процессу теперь зависит только от решения УАФ и УПЛ. Каждый из моих подопечных получил индивидуальное задание и в курсе, как поддерживать спортивную форму. Практические все наши легионеры уже отбыли на родину, а оставшиеся уедут в ближайшее время. Но мы с ними будем поддерживать связь и надеяться на лучшее, и что чемпионат удастся доиграть", - заявил тренер.