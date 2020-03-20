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Марлос - лучший атакующий хавбек УПЛ сезона
Леднев и Ковалец в тройке
Полузащитник "Шахтера" Марлос является лучшим атакующим хавбеком нынешнего сезона УПЛ по данным InStat.
Его средний балл за игру по InStat Index – 297.
Тройку самых полезных атакующих полузащитников УПЛ из числа тех, кто сыграл не меньше тысячи минут, составляют Богдан Леднев ("Заря", 271 балл) и Кирилл Ковалец ("Александрия", 253 балла).
Отметим, что в текущем сезоне Марлос забил в УПЛ 9 голов и сделал 2 ассиста в 17 матчах.
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Источник:Команда №1
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