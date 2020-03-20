Премьер-лига
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На Инстаграм Карпат подписались уже 25 тысяч фолловеров
И это третий показатель в УПЛ
Львовские "Карпаты " стараются идти в ногу со временем и ведут активную жизнь в соцсетях.
Так, на Instagram-аккаунт "зелено-белых " подписано уже 25 000 фолловеров. И это четвертый показатель среди клубов УПЛ.
Больше подписчиков лишь у "Шахтера " (325 тысяч), "Динамо " (220 тысяч) и "Зари " (44 тысячи).
Напомним, что данный момент "Карпаты " идут на последнем, 12-м месте в турнирной таблице УПЛ.
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Источник:ФК Карпаты
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