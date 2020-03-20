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На Инстаграм Карпат подписались уже 25 тысяч фолловеров

Премьер-лига
(1 голосов)

И это третий показатель в УПЛ

На Инстаграм Карпат подписались уже 25 тысяч фолловеров
Новина українською

Львовские "Карпаты " стараются идти в ногу со временем и ведут активную жизнь в соцсетях.

Так, на Instagram-аккаунт "зелено-белых " подписано уже 25 000 фолловеров. И это четвертый показатель среди клубов УПЛ.

Больше подписчиков лишь у "Шахтера " (325 тысяч), "Динамо " (220 тысяч) и "Зари " (44 тысячи).

Напомним, что данный момент "Карпаты " идут на последнем, 12-м месте в турнирной таблице УПЛ.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Карпаты (Львов)
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Источник:
ФК Карпаты

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