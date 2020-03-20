Дубинчак: На карантине смотрю фильмы и читаю автобиографию Майка Тайсона

Защитник "Карпат" Владислав Дубинчак рассказал, как он проводит время на карантине.

"Почти весь карантин провожу дома. На улицу выхожу достаточно редко, только по неотложным делам.

Всем сложно, однако следует относиться с пониманием к этой ситуации. Поддерживаю форму, а еще смотрю фильмы. Кроме того, во время карантина читаю автобиографию Майка Тайсона.

Также поддерживаю связь с ребятами - у нас есть специальная группа в мессенджере. Стараемся подбадривать друг друга", - сказал Дубинчак.