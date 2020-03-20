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Санжар: Если будет нужно, то и футболисты и тренерский штаб продлят контракты на нужные сроки

Премьер-лига
(1 голосов)

Чемпионат может затянуться

Санжар: Если будет нужно, то и футболисты и тренерский штаб продлят контракты на нужные сроки
Новина українською

Главный тренер "Карпат" Роман Санжар рассказал о ситуации со своим контрактом, который истекает 30 июня. В то же время неизвестно, будет ли к тому моменту завершен чемпионат, который сейчас приостановлен из-за пандемии коронавируса.

"Сейчас я меньше всего об этом думаю. Мой контракт рассчитан до 30 июня. Есть и другие ребята, у которых в это время заканчиваются контракты.

Если чемпионат будет продлен, то и футболисты, и наш тренерский штаб с пониманием отнесутся к ситуации. Все продлят контракты на нужные сроки. Я в этом уверен", - сказал Санжар.

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В статье: Роман Санжар Карпаты (Львов) коронавирус
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Источник:
ТК Футбол

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