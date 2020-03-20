Так где всё-таки Радченко? Кого Маркевич называл дебилами в молодёжной команде Металлиста

Имя уроженца Львовской области Мирона Маркевича долгое время стояло рядом с родным регионом и львовскими “Карпатами”. Именно под его руководством “зелёно-белые львы” добились по сей день самого высокого достижения в истории независимых чемпионатов Украины, заняв третье место в Высшей лиге.

Однако у более молодого поколения около наставника ассоциативный ряд поставит, скорее, “Металлист”, а не “Карпаты”. С 2005 по 2014 годы специалист трудился во славу харьковского футбола, приведя команду к “серебру” УПЛ в 2013 году, шесть раз брал бронзу и добирался до четвертьфинала Лиги Европы. Богданович оставил очень серьёзный след в Харькове.

Но был у Маркевича один эпичный промах: во время матча молодёжного чемпионата Украины Маркевич на камеру, не замечая подвоха, сказал следующее:

Это была игра молодёжки "Металлиста" и, как нетрудно догадаться по цветам формы, луцкой "Волыни", которая состоялась в декабре 2011 года. Поединок порадовал тех, кто в футболе любит прежде всего голы: соперники на двоих отправили мяч в сетку ворот восемь раз.

После стартовых получаса на табло горели две двойки: Шопин и Загинайлов забили за харьковчан, а Бабырь оформил дубль у "крестоносцев". Комфортный задел в счёте "жёлто-синие" сделали в середине второй 45-минутки: отличились Будник и Чонка. В последние десять оборотов секундной стрелки соперники ещё раз обменялись голами (Подрыгуля забил за "Волынь", однако перед финальным свистком Ткачёв вернул преимущество в два гола), подытожив волевую победу харьковского клуба.

Тяжело сказать, что вызвало такую реакцию Маркевича. Возможно, столь результативный футбол оказался ему не по душе или же просто три пропущенных за один матч будущего "Металлиста" Богданович посчитал перебором. Можно также вспомнить, что в те времена ходили активные слухи, что место в молодёжке харьковчан зарабатывалось не только на тренировках, однако, понятно, подтверждения эта информация вряд ли когда-то получит.

Как бы там ни было, мы решили отследить судьбу игроков, которым в тот день мэтр украинского тренерского цеха выдал столь высокую характеристику и оценить, насколько они оправдали ожидания наставника.

Кто сейчас в УПЛ

Всего один футболист в настоящий момент продолжает держаться в сильнейшей лиге страны. Александр Андриевский не на первых ролях в “Динамо”, но периодически получает игровую практику от Алексея Михайличенко. За первую команду “Металлиста” центрхав провёл всего два матча. Кроме того, на правах аренды он выступал за “Горняк-Спорт” в Первой лиге и “Черноморце” с “Зарёй” в УПЛ. Нынешнее присутствие в заявке “Динамо” можно считать большим авансом, который футболист в неполной степени оправдывает. Впрочем, не исключаем, что в перспективе Андриевский выбьется на первые роли в столице.

Кто сейчас в Первой лиге

Первым профессиональным клубом Роберта Гегедоша была "Говерла", в составе которой он не дебютировал. В 2011 году форвард перебрался на другой конец страны, где в составе “Металлиста” также выступал исключительно за дубль. Карьера игрока резко пошла на спад до уровня чемпионата области. Возрождение началось в 2017-м, когда он перебрался в “Минай” и дорос с закарпатским клубом до Первой лиги. Этой зимой Гегедош подписал контракт с - как вы думаете, кем? - “Металлистом 1925”.

Владимир Шопин успел в том числе покапитанить в дубле "Металлиста", но достаточно плодотворную карьеру построил себе на уровне ПФЛ. После Харькова он выступал три с половиной год в “Черкасском Днепре”, затем в “Гелиосе”, а после полугодичной паузы получил контракт в “Горняке-Спорте”, где сейчас игрок основы.

Богдан Бойчук после “Металлиста” немного покатался по ближнему зарубежью, поиграв в молдавских “Заре” (Бельцы) и “Динамо-Авто”, а также российском “Нефтехимике”. Зимой 2019 года он подписал контракт с винниковским “Рухом”, получив место в основе претендента на выход в УПЛ.

Артур Денчук какое-то время казался вечным основным вратарём молодёжки харьковчан. После развала клуба голкипер безуспешно защищал цвета “Сум” и другого харьковского клуба, “Гелиоса”, но в сумме за обе команді он провёл менее десяти официальных игр. Найти себя Денчук смог в Краматорске - ворота "Авангарда" он защищает с 2016 года и уже отыграл более ста матчей.

Кто сейчас во Второй лиге

Сергей Загинайлов к своим 29 годам накопил уже очень богатый опыт смены клубов. Ещё в статусе игрока “Металлиста” хавбек уезжал в аренду в “Гелиос”, тернопольскую “Ниву” и “Николаев”. А после начались чередования заграницы с командами украинской ПФЛ: “Дачия”, “Торпедо-БелАЗ”, ахтырский “Нефтяник”, бельцкая “Заря”, “Рига”, “Сумы”, “Атырау” и, наконец, “Альянс”. За липоводолинцев Загинайлов выступает по сей день.

В то же время, у Юрия Чонки профессиональный опыт крайне скуден: уроженец Закарпатской области немного выступал за белорусский “Нафтан” и венгерский “Балмазуйварош”. В перерывах между заграничными отлучками футболист поигрывал за родной “Севлюш”, с которым, например, в прошлом году выиграл чемпионат Закарпатской области. Перед стартом второй части текущего сезона его заявил второлиговый “Ужгород”.

Кто сейчас за границей

В той команде было два иностранца. Лукаша Штетину можно считать одним из селекционных проколов харьковчан: в составе первой команды он лишь дважды появился на поле. Зато словак хорошо проявил себя в Чехии: Штетина провёл более ста матчей за местную “Дуклу”, а сейчас его контракт принадлежит “Спарте”, в основе которой он по ходу осени был редким гостем.

Сергей Ткачёв, как и Загинайлов, успел немало поколесить по клубам. Россиянин в Украине выступал за, собственно, “Металлист” и “Севастополь”. Но большая часть его карьеры прошла за поребриком: “Крылья Советов”, “Урал”, “Локомотив”, “Кубань”, ЦСКА и с 2017 года он выступает в тульском “Арсенале”.

Юрий Ткачук успел попробовать испанского хлеба. В 2016-м он попал в структуру мадридского “Атлетико”, однако выступал за “Атлетико Б” и “Мелилью” из более скромных лиг испанского футбола. После краткосрочного возвращения в Украину, чтобы поиграть за “Карпаты” и “Рух”, он вновь устремился за новым опытом - теперь в Эстонию: с начала 2018 года он игрок “Левадии”.

Евгению Буднику достаточно быстро дали понять, что “Металлисту” он не нужен. В “Ворскле” он также не стал игроком основы. Поэтому вингер сосредоточился на исследовании планеты. К 29 годам Будник успел поиграть в Чехии, Беларуси, Австрии, Греции, Эстонии, Армении, а в начале 2020-го перебрался в Индонезию. Об успешности такого разброса говорить не приходится. Но хоть мир увидел, что тоже важно.

Кто затерялся

Чемпион Европы U-19 Дмитрий Ерёменко попал в систему харьковского клуба после “Волыни”, “Динамо-2” и запорожского “Металлурга”. В первой команде “Металлиста” он провёл всего три матча, а остальное время выступал за дубль или в аренде в “Ворскле” и пражском “Богемиансе”. После расставания с “сине-жёлтыми” у хавбека был неудачный опыт в “Олимпике”, “Слуцке” и “Говерле”. В 2016 год он засветился в “Оболони-Броваре”, где провёл два неплохих сезона. Летом и осенью 2019-го выходил на поле в составе николаевской "Виктории" в аматорском чемпионате Украины.

Павел Череватенко на профессиональном уровне вообще не провёл ни одной игры. Выше дубля “Металлиста” он не дорос, а после расставания с харьковчанами был заявлен за “УкрАгроКом” в Первой лиге, но на поле ни разу не вышел. В дальнейшем футболист несколько раз засветился только в чемпионате Харьковской области в составе первомайского “Квадро” и солоницевского “Энергетика”.

Где сам Радченко?

Маркевич неоднократно выделял футболиста среди остальных молодых игроков того “Металлиста”, подтверждая свои слова действиями. В сентябре 2011-го, когда форварду было всего 16 лет, он дебютировал за первую команду харьковчан и ещё до зимней паузы впервые в карьере появился на поле во встрече Лиги Европы.

Когда харьковский клуб начал потихоньку разваливаться, Радченко отправился в “Говерлу”, где должен был набрать игровой тонус и спустя полгода перейти в "Фенербахче".

Однако что-то в этой схеме пошло не так.

В Ужгороде футболист не провёл ни одного матча, пролетел мимо заявки сборной U-20 на ЧМ-2015, а летом вместо “Фенербахче” оказался в более скромном “Хайдуке”. Хорватский этап карьеры тоже явно в актив не занесёшь: контракт с Радченко досрочно расторгли из-за ДТП под воздействием алкоголя. На этом падение не остановилось: в могилёвском “Днепре” он задержался всего на два с половиной месяца, а в сентябре прошлого года оказался в заявке перволигового “Николаева”, где в общей сложности 14 раз попадал в стартовый состав. Этой зимой он расстался с городом на юге Украины и присоединился к “Елгаве”, завершившей прошлый чемпионат Латвии на седьмом месте среди девяти участников.

В материале использованы фото ФК "Металлист"