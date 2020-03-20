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Бойко: Карантин теряет смысл, если его не придерживаться
Голкипер призывает всех проявить гражданскую ответственность
Голкипер "Динамо" Денис Бойко призвал всех придерживаться правил карантина.
"Карантин теряет смысл, если мы его не придерживаемся", – написал Бойко в инстаграме.
Напомним, что карантин в Украине из-за коронавируса введен до 3-го апреля. Все футбольные соревнования приостановлены.
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Источник:Инстаграм
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