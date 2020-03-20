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Бойко: Карантин теряет смысл, если его не придерживаться

Премьер-лига
(2 голосов)

Голкипер призывает всех проявить гражданскую ответственность

Бойко: Карантин теряет смысл, если его не придерживаться
Новина українською

Голкипер "Динамо" Денис Бойко призвал всех придерживаться правил карантина.

"Карантин теряет смысл, если мы его не придерживаемся", – написал Бойко в инстаграме.

Напомним, что карантин в Украине из-за коронавируса введен до 3-го апреля. Все футбольные соревнования приостановлены.

Бойко: Карантин теряет смысл, если его не придерживаться - изображение 1
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В статье: Денис Бойко Динамо (Киев) коронавирус
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