Бойко: Карантин теряет смысл, если его не придерживаться

Голкипер "Динамо" Денис Бойко призвал всех придерживаться правил карантина.

"Карантин теряет смысл, если мы его не придерживаемся", – написал Бойко в инстаграме.

Напомним, что карантин в Украине из-за коронавируса введен до 3-го апреля. Все футбольные соревнования приостановлены.