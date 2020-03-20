Лучи: Со следующего года рассчитываем на второй фургон и увеличение числа судей VAR

Глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи рассказал, почему система VAR использует в УПЛ только в двух матчах тура.

"Два матча в туре с VAR – слишком мало, но есть только один фургон и не много сертифицированных арбитров. Со следующего года рассчитываем на второй фургон и увеличение числа судей VAR. При выборе таких матчей большую роль отыгрывает логистика и расстояние между городами", – сказал Лучи в эфире программы "Футбольный формат".

Ранее СМИ сообщали, что черниновская "Десна" за свои деньги может закупить еще один фургон для работы с VAR.