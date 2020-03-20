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Лучи: Со следующего года рассчитываем на второй фургон и увеличение числа судей VAR

Премьер-лига
(1 голосов)

Пока что в УПЛ только один фургон VAR

Лучи: Со следующего года рассчитываем на второй фургон и увеличение числа судей VAR
Новина українською

Глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи рассказал, почему система VAR использует в УПЛ только в двух матчах тура.

"Два матча в туре с VAR – слишком мало, но есть только один фургон и не много сертифицированных арбитров. Со следующего года рассчитываем на второй фургон и увеличение числа судей VAR. При выборе таких матчей большую роль отыгрывает логистика и расстояние между городами", – сказал Лучи в эфире программы "Футбольный формат".

Ранее СМИ сообщали, что черниновская "Десна" за свои деньги может закупить еще один фургон для работы с VAR.

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В статье: Лучано Лучи VAR
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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y.m.44 (Тернопіль)
20.03.2020 в 21:37
Платити по 50 тис. дол. зарплату, а на 2-3 фургони немає коштів) таке тільки в Україні можливе)
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