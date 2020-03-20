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Балакин: Только благодаря VAR мы повысим уважение к украинским футбольным арбитрам

Премьер-лига
(1 голосов)

Арбитр рассказал о работе с системой VAR

Балакин: Только благодаря VAR мы повысим уважение к украинским футбольным арбитрам
Новина українською

Арбитр УПЛ Николай Балакин рассказал о внедрении в Украине системы VAR.

"Главный принцип VAR – точность важнее скорости. Иногда решение принимается 3-4 минуты, а футболисты и болельщики ждут. Наша главная задача – прибавить в скорости принятия решений. Мы над этим работаем.

В первых матчах было тяжело, но мы сделали существенный шаг вперед, шаг к современному футболу. Мы все стремимся судить в Европе, в Лиге чемпионов. Только благодаря VAR мы повысим уважение к украинским футбольным арбитрам как в Европе, так и в нашей стране.

Мы слышим то, что говорит наша бригада: ассистенты и четвертый арбитр. Мы слышим VAR, а VAR слышит нас. Операторы видеоповторов тоже слышат бригаду арбитров. Мы работаем в режиме онлайн, а разговоры во время матчей записываются", – сказал Балакин в эфире "Футбольного формата".

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В статье: Николай Балакин VAR
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Источник:
Трибуна

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