Глеб: Не понравилось отношение в Динамо. Я приехал на просмотр, а не бегать тест Купера

Экс-хавбек сборной Беларуси Александр Глеб рассказал в интервью "Вацко Light" о том, как ездил на просмотр в киевское "Динамо" в конце 1999 года.

- Ты был на просмотре в "Динамо", но не прошел его.

- Да, был. И прошел просмотр, но просто не вернулся потом.

- Я читал, что ты отказался тогда тест Купера бежать…

- Конечно. Я на просмотр приехал, а не тест Купера бежать.

- Когда это было?

- Не помню. Мне тогда было 17-ть или 18 лет, но честно говорю, что не помню точно.

- Ты приезжал на просмотр, когда уже играл за БАТЭ. Как все это происходило?

- Нас привезли на базу и поселили в старом здании, которое находится возле новой базы. А там – как в старом лагере, где я лет в 6 был. Но если они приглашают на просмотр, то что это за цирк? У меня ведь тоже самолюбие было, тем более что мне делали предложения и клубы из России, но я им отказал.

Для меня "Динамо" было на одном уровне со "Спартаком", но команду особо не выделял. Знал, что там Лобановский тренирует, что они хорошо выступили. Но и меня же не со двора взяли!

- Мне не очень понятно, как футболист, который играл в основе клуба высшей лиги, вдруг поехал на просмотр. Зачем это?

- Меня президент клуба Капский попросил, они там о чем-то договаривались. Но это было не мое желание, более того, мне не хотелось ехать в Киев, ведь у меня уже был подписан предварительный контракт с немцами.

- Со "Штутгартом"?

- Да. Просто Анатолий Анатольевич Капский не знал об этом, вот и отправил в Киев. Видимо, хотели продать подороже. Ну я и поехал.

- Предварительный контракт со "Штутгартом" многое объясняет – ты саботировал тогда просмотр.

- Честно скажу, что не саботировал. Но я конечно не стал бы бегать тест Купера! Что, приехать на просмотр, чтобы набрать физические данные? Так это можно в любой момент сделать! Вон, на предсезонке, к примеру. А тут приезжаешь – бегай. Для меня это бред…

Когда приезжаешь, то играешь в футбол, участвуешь в тренировках и удары отрабатываешь. А тут…

- А ты тренировался с первой командой?

- Нет. Я думал, на просмотр едет человека три, а там 50 приехало. И 80% бежали тест Купера.

- В общем, ты устроил забастовку?

- Нет, не забастовку. Там где-то еще пять-шесть человек не побежали этот тест. Какой смысл был в этом? Для меня это было дико.

- А что сказали в "Динамо"?

- Сказали, что, мол, окей, иди на тренировку. Потом был какой-то турнирчик в зале. Я сыграл в первой игре, а перед второй доктор померял пульс, который у меня был 140 на 80, и сказал, что это высокий пульс и я не могу играть. Я говорил, что у меня все нормально, что это просто небольшой страх, как тот, когда ты идешь в поликлинику. Но доктор сказал "Нет".

Это было 30 декабря. Мы тогда были на просмотре с Васей Хомутовским, и я говорю, давайте брать билеты и ехать обратно, ведь Новый год на носу. Из "Динамо" нам звонили, говорили, чтобы мы оставались в Киеве и встретили там Новый год, а потом сборы бы продолжились. Но кто так захочет? Мы – выходцы из СССР, для нас Новый год – серьезный праздник.

- С одной стороны – Новый год, с другой – карьера на кону…

- Да какая карьера! У меня уже все было подписано. Какой тогда во всем этом смысл был? Не буду кривить душой – мне не понравилось отношение в Киеве. И потом жизнь подтвердила, что я сделал правильный выбор.