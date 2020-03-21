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Генинсон: Рафаилов еще никуда не ушел. Будет предложение стать гендиром Зари – буду думать

Премьер-лига
(1 голосов)

Пока что все отмалчиваются

Генинсон: Рафаилов еще никуда не ушел. Будет предложение стать гендиром Зари – буду думать
Новина українською

Экс-президент УПЛ Владимир Генинсон прокомментировал информацию, что он может занять место генерального директора "Зари" после отставки Сергея Рафаилова.

"Рафаилов занимает свою должность, он никуда не уходил. После этой информации я сам позвонил ему - он на месте, он работает. Когда будет другая информация, он сам сообщит. После этого и будет понятно, кто займет его должность. Если вообще кто-то займет.

Можно даже понять, откуда пошла эта информация. Ведь "Заря" – это клуб, который меня выдвигал в президенты УПЛ, клуб, на домашние матчи которого я езжу, клуб, за который я действительно болею всей душой.

Хотел бы я возглавить этот клуб как генеральный директор? Будет предложение – будем думать. На данный момент внутри себя, наверное, я не готов покинуть Киев. Я здесь живу и работаю", – сказал Генинсон.

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В статье: Заря (Луганск) Сергей Рафаилов Владимир Генинсон
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Источник:
ТК Футбол

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