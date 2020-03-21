Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ингулец в случае выхода в УПЛ будет играть на стадионе Метеор – СМИ
Клуб из Петрово сможет выступать на днепровской арене
"Ингулец" будет проводить домашние матчи на днепровском стадионе "Метеор", если им удастся выйти в УПЛ, сообщает Sport Arena. Запасным вариантом для клуба станет александрийский стадион "Ника".
Сейчас "Ингулец" принимает соперников на одноименном стадионе, но не сможет его подготовить к аттестации УПЛ. Арена была открыта в 2014 года и рассчитана на 1 869 зрителей.
"Метеор" вмещает 24 000 зрителей, ранее на нем домашние матчи проводили "Днепр", "Ильичевец" и "Сталь".
После 19 туров подопечные "Ингулец" идёт третьим в турнирной таблице Первой лиги.