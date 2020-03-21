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Ингулец в случае выхода в УПЛ будет играть на стадионе Метеор – СМИ

Премьер-лига
(1 голосов)

Клуб из Петрово сможет выступать на днепровской арене

Ингулец в случае выхода в УПЛ будет играть на стадионе Метеор – СМИ
Новина українською

"Ингулец" будет проводить домашние матчи на днепровском стадионе "Метеор", если им удастся выйти в УПЛ, сообщает Sport Arena. Запасным вариантом для клуба станет александрийский стадион "Ника".

Сейчас "Ингулец" принимает соперников на одноименном стадионе, но не сможет его подготовить к аттестации УПЛ. Арена была открыта в 2014 года и рассчитана на 1 869 зрителей.

"Метеор" вмещает 24 000 зрителей, ранее на нем домашние матчи проводили "Днепр", "Ильичевец" и "Сталь".

После 19 туров подопечные "Ингулец" идёт третьим в турнирной таблице Первой лиги.

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В статье: Ингулец (Петрово)
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Источник:
Sport Arena
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Комментарии (3)
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witcher_r (Киев)
21.03.2020 в 09:31
На хрена нужны такие клубы,которые не могут играть у себя дома,нет инфраструктуры,нечего лезть в вышку.
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0
Русланбай (Рівне)
21.03.2020 в 09:05
Дніпро та Сталь грали на Метиорі і зникли. Значить і Інгулець згодом припинить своє існування.
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0
0
kyka1989 (Nova Kahovka)
21.03.2020 в 08:59
А как же обещанная Ингулец арена?
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