Ингулец в случае выхода в УПЛ будет играть на стадионе Метеор – СМИ

"Ингулец" будет проводить домашние матчи на днепровском стадионе "Метеор", если им удастся выйти в УПЛ, сообщает Sport Arena. Запасным вариантом для клуба станет александрийский стадион "Ника".

Сейчас "Ингулец" принимает соперников на одноименном стадионе, но не сможет его подготовить к аттестации УПЛ. Арена была открыта в 2014 года и рассчитана на 1 869 зрителей.

"Метеор" вмещает 24 000 зрителей, ранее на нем домашние матчи проводили "Днепр", "Ильичевец" и "Сталь".

После 19 туров подопечные "Ингулец" идёт третьим в турнирной таблице Первой лиги.