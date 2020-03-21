Денис Фаворов: Плохие газоны в УПЛ уравнивают шансы в пользу более слабых команд

Капитан "Десны" Денис Фаворов поделился своими мыслями о недоборе очков со стороны черниговцев, а также прокомментировал ситуацию с карантином в стране.

"В стартовом сезоне УПЛ мы часто переживали такое, будто хорошо играем, а очков берем меньше, чем хотелось бы. С этого были сделаны соответствующие выводы. Одна из причин — у нас в конце осени и в начале весны далеко не везде поля в идеальном состоянии.

К чему это приводит? На таком газоне легче обороняться, а класс команд будто выравнивается; слабые получают дополнительный шанс перед сильными. Вот поэтому у нас установка на игру в значительной степени корректируется после того, как видим, в каком состоянии газон, где придется играть.

Карантин? Команду распустили. Всем футболистам предписано поддерживать форму в индивидуальном режиме. Пока не будем тренироваться. Считаю правильным, что в Украине все сделали заранее: это очень серьезных вещах, сегодня на первый план выходит здоровья и жизни людей.

Этот период надо пережить. Кстати, наш клуб запускает штаб по поддержке населения на период карантина. Незащищенным слоям населения раздают антисептики, защитные маски а информационные буклеты", — сказал Фаворов официальному сайту клуба.