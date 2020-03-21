Каспарс Дубра: Я заперт на базе Александрии, словно в тюрьме

Защитник "Александрии" Каспарс Дубра рассказал о том, как переносит карантин в Украине.

"Многие футболисты уехали. В городе осталось всего две-три семьи футболистов. Мне также разрешили покинуть клуб, но я решил остаться. Я живу на базе "Александрии" в комнате для игроков. Это однокомнатный номер для двух футболистов. Я остался здесь один. Вокруг меня огражденная территория и несколько охранников. Я заперт здесь словно в тюрьме – с видеоиграми и книгами.

Рига по сравнению с Александрией – это какой-то Лас-Вегас. Александрия – маленький город с трудолюбивыми жителями. Там преимущественно живут агрономы, есть несколько фабрик и заводов. Здесь нет больших развлечений. Есть несколько кафе, но нет даже кинотеатра. Он строится прямо сейчас – большой, как в крупных городах", – рассказал Дубра латвийскому порталу Delfi.