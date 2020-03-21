Смалийчук: Если меня приговорят к смерти, то я хочу, чтобы меня расстреливали форварды Карпат

Бывший вице-президент "Карпат" Олег Смалийчук рассказал о сотрудничестве львовского клуба с футбольным агентом Вадимом Шаблием.

"Шаблий привез в "Карпаты" 13 или 20 игроков, рассказывая Петру Дыминскому, что заработает на них деньги для клуба. Разве что на органы продаст этих футболистов, но не у всех все хорошо с печенью. Если меня когда-то приговорят к казни, то последним моим желанием будет, чтобы меня расстреливали нападающие "Карпат". Эти ребята даже в радугу не попадут, не то что в ворота.

Шаблий – это не явление в украинском футболе, а прокладка между коррумпированными чиновниками и футболистами. Не будет Шаблия – будет Вася, Петя, Вова. Это искусственно созданная система. В Украине самые богатые люди разворовали страну, под ними менеджеры среднего звена, которые берут какой-то с них процент, а уже потом между ними и футболистами трутся такие шаблии", – сказал Смалийчук в эфире "ТаТоТаке".