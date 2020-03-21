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Смалийчук: Вацко влияет на политику Карпат. Он с Шаблием – одна шарашкина контора

Премьер-лига
(1 голосов)

Бывший вице-президент "Карпат" поделился мыслями насчет Вацко и Шаблия

Смалийчук: Вацко влияет на политику Карпат. Он с Шаблием – одна шарашкина контора
Новина українською

Бывший вице-президент "Карпат" Олег Смалийчук высказался насчет экс-комментатора Виктора Вацко и футбольного агента Вадима Шаблия.

"Я знаю, что Вацко влияет на политику "Карпат". Он звонил Дыминскому и нахваливал Шаблия, мол, это крутой агент, который заработает миллионы и выведет клуб на другой уровень. Это рекомендация, а рекомендация – это ответственность. Ответственность должны нести не Ящишин или Бойчишин – им во Львове жить, в них будут плеваться. Ответственность должны нести чуваки, которые нарассказывали и сидят себе в Киеве, пьют кофе и ездят на рыбалку.

Я говорил, давайте мне эту фистаху в студию. Я хоть не умею красиво говорить, но готов прийти и пообщаться с ним хоть в прямом, хоть в кривом эфирах. Хоть завтра. Что он сделал в "Карпатах", чтобы иметь моральное право открывать рот? Шаблий и Вацко – одна шарашкина контора", – сказал Смалийчук.

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В статье: Виктор Вацко Вадим Шаблий Карпаты (Львов) Олег Смалийчук
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Источник:
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Комментарии (1)
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Nelviv`yanyn (На жаль)
21.03.2020 в 17:46
Все кто с Шаблием Ху*плеты. Вывод: Вацко - Ху*плет.
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